Немец собрал самую быструю в мире игрушечную машинку

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Студенту инженерного факультета из Германии потребовалось более 9000 евро и 10 месяцев упорного труда, чтобы превратить обычную игрушку в высокоскоростное транспортное средство, способное разгоняться до 148 км/ч
Кроха выглядит как автомобиль для детсадовцев.
За это достижение парень попал в Книгу рекордов Гиннесса
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