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Немец собрал самую быструю в мире игрушечную машинку

Немец собрал самую быструю в мире игрушечную машинку

Автор:
12 марта 2024 11:07
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   игрушечная машинка   книга рекордов гиннесса   немец   скорость   
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Студенту инженерного факультета из Германии потребовалось более 9000 евро и 10 месяцев упорного труда, чтобы превратить обычную игрушку в высокоскоростное транспортное средство, способное разгоняться до 148 км/ч

Кроха выглядит как автомобиль для детсадовцев.

За это достижение парень попал в Книгу рекордов Гиннесса

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Метки: Видео   авто   игрушечная машинка   книга рекордов гиннесса   немец   скорость   
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