Водителю мопеда очень повезло, что его не зацепили

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В Адлерском районе Сочи на улице Ленина водитель электромобиля Зикр сильно превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся микроавтобусом Хюндай.
Водителя и пассажира Хюндая вместе с виновником аварии госпитализировали.
Водителя и пассажира Хюндая вместе с виновником аварии госпитализировали.
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