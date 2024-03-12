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Водителю мопеда очень повезло, что его не зацепили

Водителю мопеда очень повезло, что его не зацепили

Автор:
12 марта 2024 11:35
Сообщество : Аварии
Метки: Hyundai   Zeekr   Видео   ДТП   Сочи   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречная полоса   машина   электромобиль   
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В Адлерском районе Сочи на улице Ленина водитель электромобиля Зикр сильно превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся микроавтобусом Хюндай.
Водителя и пассажира Хюндая вместе с виновником аварии госпитализировали.

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Метки: Hyundai   Zeekr   Видео   ДТП   Сочи   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   встречная полоса   машина   электромобиль   
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2  комментария
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Максим Т. 17 минут назад
Да почему "хюндай", если он "хёндэ"?
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