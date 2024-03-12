Водителю мопеда очень повезло, что его не зацепили

В Адлерском районе Сочи на улице Ленина водитель электромобиля Зикр сильно превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся микроавтобусом Хюндай.

Водителя и пассажира Хюндая вместе с виновником аварии госпитализировали.

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В Адлерском районе Сочи на улице Ленина водитель электромобиля Зикр сильно превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся микроавтобусом Хюндай. Водителя и пассажира Хюндая вместе с виновником аварии госпитализировали. 2024-03-12T11:35:14+03:00 Пропустить