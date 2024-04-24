Corvette C3 помыли впервые за 45 лет

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Появился видеоролик, на котором показана первая за последние 45 лет мойка американского спортивного купе Corvett поколения C3 1979 года выпуска. Удивительно еще и то, что машина имеет пробег всего 1600 километров.
В мире коллекционных автомобилей немногие автомобили вызывают такой же трепет и уважение, как Chevrolet Corvette. И хотя существует множество различных поколений Corvette, одно из самых знаковых - это поколение C3, которое выпускалось с 1968 по 1982 год.
Когда команда Ammo NYC впервые обнаружила Corvette, он был покрыт толстым слоем пыли и грязи. Лак потускнел, а хром местами был покрыт ржавчиной. Однако, несмотря на внешнее состояние, пробег автомобиля составлял всего 1600 миль, что указывало на то, что он находился в первозданном состоянии под слоем грязи.
Процесс мойки занял несколько часов и потребовал использования различных инструментов и препаратов. После того, как грязь была удалена, команда перешла к полировке лакокрасочного покрытия. Хром также был отполирован до блестящего вида. Как итог - автомобиль, который как будто только сошёл с конвейера.
Когда команда Ammo NYC впервые обнаружила Corvette, он был покрыт толстым слоем пыли и грязи. Лак потускнел, а хром местами был покрыт ржавчиной. Однако, несмотря на внешнее состояние, пробег автомобиля составлял всего 1600 миль, что указывало на то, что он находился в первозданном состоянии под слоем грязи.
Процесс мойки занял несколько часов и потребовал использования различных инструментов и препаратов. После того, как грязь была удалена, команда перешла к полировке лакокрасочного покрытия. Хром также был отполирован до блестящего вида. Как итог - автомобиль, который как будто только сошёл с конвейера.
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В таком состоянии (пробег), имеет хорошую коллекционную стоимость.