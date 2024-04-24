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Corvette C3 помыли впервые за 45 лет

Corvette C3 помыли впервые за 45 лет

Автор:
24 апреля 2024 13:18
Сообщество : Автомир
Метки: Corvette   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   детейлинг   капусла времени   машина   раритет   спорткар   
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Появился видеоролик, на котором показана первая за последние 45 лет мойка американского спортивного купе Corvett поколения C3 1979 года выпуска. Удивительно еще и то, что машина имеет пробег всего 1600 километров.

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Метки: Corvette   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   детейлинг   капусла времени   машина   раритет   спорткар   
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4  комментария
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62k
dima423 Полчаса назад
залипательно)
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7k
Трям 2 минуты назад
Ненеавижу пендосские видосы! На 40 минут песдежа, макс 2 минуты полезного контента!
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10k
Гвоздь 9 минут назад
было законсервировано под грязью надёжно
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42k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Красивая машина, сложно поверить что такое у кого-то в гараже стояло 45 лет и никому дела до неё не было. Понятно, что у нас ценник на такую кусается, но даже в Америках - весьма не дешёвая машина, чтоб вот так просто забить на неё и хранить в сарае.
В таком состоянии (пробег), имеет хорошую коллекционную стоимость.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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