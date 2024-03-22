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Редчайший прототип Porsche 910 выставили на торги

Редчайший прототип Porsche 910 выставили на торги

Автор:
22 марта 2024 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   спорткар   
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Спортивная команда и дилер редких машин Motor Classic&Competition выставила на продажу гоночный прототип Porsche 910 образца 1966 года. Утверждается, что это самый первый экземпляр в партии, которая состояла всего из 28 машин. Напрямую стоимость редкого прототипа не уточняется, однако Motorsport Magazine со ссылкой на источники в фирме утверждает, что болид оценили в 2,2 миллиона долларов. Кроме того, по данным издания, среди его пилотов числится знаменитый гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда.
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Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   спорткар   
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1  комментарий
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TroyDaGood 50 минут назад
На Ford GT40 похож =))
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Добрый Бабайка
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