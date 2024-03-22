Редчайший прототип Porsche 910 выставили на торги

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Спортивная команда и дилер редких машин Motor Classic&Competition выставила на продажу гоночный прототип Porsche 910 образца 1966 года. Утверждается, что это самый первый экземпляр в партии, которая состояла всего из 28 машин. Напрямую стоимость редкого прототипа не уточняется, однако Motorsport Magazine со ссылкой на источники в фирме утверждает, что болид оценили в 2,2 миллиона долларов. Кроме того, по данным издания, среди его пилотов числится знаменитый гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда.
Porsche 910 называют одной из ключевых вех в автоспортивной истории бренда. Именно этот автомобиль использовался как для заводских испытаний новых конструктивных решений, так и непосредственно в гонках. На счету прототипа порядка 250 заездов разного класса.
Ники Лауда пилотировал эту машину в 1969 году на тысячекилометровой гонке на австрийском Остеррайхринге. Формульная карьера гонщика тогда ещё не началась — Лауде было 20 лет, и до первого его заезда в Ф-1 оставалось два года. Тем не менее, выступая в паре с Отто Штуппахером за частников из Bosch Racing Team, Ники Лауда смог занять в своей группе девятое место из 21 участника.
Porsche 910 базируется на пространственной раме с кузовными панелями из стекловолокна. Прототип оснащён оппозитной «шестёркой» на 220 л.с. и способен разгоняться до 270 км/ч. Утверждается, что машина находится в прекрасном состоянии, так как с 1994 года принадлежит частному коллекционеру, который обеспечил её полную реставрацию.
Ники Лауда пилотировал эту машину в 1969 году на тысячекилометровой гонке на австрийском Остеррайхринге. Формульная карьера гонщика тогда ещё не началась — Лауде было 20 лет, и до первого его заезда в Ф-1 оставалось два года. Тем не менее, выступая в паре с Отто Штуппахером за частников из Bosch Racing Team, Ники Лауда смог занять в своей группе девятое место из 21 участника.
Porsche 910 базируется на пространственной раме с кузовными панелями из стекловолокна. Прототип оснащён оппозитной «шестёркой» на 220 л.с. и способен разгоняться до 270 км/ч. Утверждается, что машина находится в прекрасном состоянии, так как с 1994 года принадлежит частному коллекционеру, который обеспечил её полную реставрацию.
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