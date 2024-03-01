Названы автопроизводители, которые лукавят о расходе топлива

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Из результатов теста, проведенного австралийской автомобильной ассоциацией (AAA), следует, что некоторые автомобили потребляют больше топлива, чем заявлено производителями в паспортных данных. В частности, автомобили Audi Q5, BMW X3, MG 3 и Volvo XC40 потребляют на 17%, 20%, 19% и 9% больше топлива соответственно, чем указано в паспорте.
Также было отмечено, что автомобили Kia Carnival и Toyota Camry потребляют на 7% и 1% меньше топлива соответственно, чем заявлено производителями.
Таким образом, результаты теста показывают, что некоторые автопроизводители преувеличивают паспортные данные о расходе топлива, а также могут настраивать особые программы управления двигателем, которые влияют на фактический расход топлива и соответствие экологическим нормам.
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ps паспортный расход всегда считался приблизительным. реальный, особенно по трассе, без всяких погодных катаклизмов, и без нарушения скоростного режима, может быть даже ниже паспортного.
Учитывались ли резина, температура воздуха, дорожное покрытие, количество груза/пассажиров, марка бензина и его производитель, манера езды водителя/скорость разгона, марка машинного масла... это первое, что пришло в голову, настоящий специалист вам напишет еще 60 пунктов )