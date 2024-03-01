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Названы автопроизводители, которые лукавят о расходе топлива

Названы автопроизводители, которые лукавят о расходе топлива

Автор:
01 марта 2024 12:46
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Расход топлива   авто   автомир   автомобили   машина   экономия   
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Из результатов теста, проведенного австралийской автомобильной ассоциацией (AAA), следует, что некоторые автомобили потребляют больше топлива, чем заявлено производителями в паспортных данных. В частности, автомобили Audi Q5, BMW X3, MG 3 и Volvo XC40 потребляют на 17%, 20%, 19% и 9% больше топлива соответственно, чем указано в паспорте.

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Метки: Автовсячина   Расход топлива   авто   автомир   автомобили   машина   экономия   
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8  комментариев
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15k
Ничоси 51 минуту назад
А условия при обоих замерах одинаковые? Если нет, то таблица неочёмное гавно
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17k
Kostick 3 минуты назад
а ветер то, ветер не учли! помнится была у меня нива коротышка, покатил в командировку, и был ветер, офигенный. так против оного расход вообще был в два раза больше, нежели потом по дороге домой, с попутным))
ps паспортный расход всегда считался приблизительным. реальный, особенно по трассе, без всяких погодных катаклизмов, и без нарушения скоростного режима, может быть даже ниже паспортного.
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45k
SinigamiRuuk 7 минут назад
Узкоглазые занесли бабок, а Гансы - нет.
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15k
ron 20 минут назад
Согласно результатам Тойота Камри даже завышает расход, хотя и не намного. )))
Учитывались ли резина, температура воздуха, дорожное покрытие, количество груза/пассажиров, марка бензина и его производитель, манера езды водителя/скорость разгона, марка машинного масла... это первое, что пришло в голову, настоящий специалист вам напишет еще 60 пунктов )
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