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Задержание пьяного водителя в Андреевке

Задержание пьяного водителя в Андреевке

Автор:
05 марта 2024 10:53
Сообщество : Аварии
Метки: Андреевка   Видео   ДТП   Погоня   Солнечногорск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   пьянь   
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Эпичный ролик сняли очевидцы. По словам местных жителей - водитель и пассажир были сильно пьяны и выходить из машины они никак не хотели. Полицейским пришлось догонять машину и разбивать окно. При задержании были повреждены несколько сужебных машин.

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Метки: Андреевка   Видео   ДТП   Погоня   Солнечногорск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   пьянь   
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12  комментариев
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brant431 Час назад
думаю что разбитые машины не сравнить с той угрозой безопасности что могли бы пьяные причинить
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6k
jfk 11 минут назад
не боятся же в окно ломиться, вдруг шмальнет кто через окно. Продырявили бы корыто с калаша и все
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1k
Angelpro 20 минут назад
а в пендосии уже бы завалили бы и стал бы мир чище
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18k
Сергей 41 минуту назад
Вот они "герои"дня..
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16k
куджо 43 минуты назад
валить надо всех не послушных... смотришь наши погони, долгие, унылые, пока нарушитель сам не убьется или кого нить не убьет, надо толкать и валить, эти уроды и оплатят потом ремонт патрульных машин, ну грустный цирк чес слово
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701
Степан Матвеев 44 минуты назад
Неправильно ты дядя Фёдор стекло разбиваешь... Надо пулей в голову водителя, чтобы чище в мире было...
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8k
Андрей 55 минут назад
удивлён что копеечных инутрументов-стеклобоев у полицейских нет. и не нужно было бы эти приёмы "каратэ" ногами отрабатывать
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Порадовал ППСник на 35 секунде который собирался расстрелять водилу через лобовое. Он боевиков пересмотрел похоже.
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917k
А.Берестенко Час назад
Ну технически его задержали в Зеленограде! На последних кадрах видны таблички - конец Зеленограда - начало Андреевки

Вот справа - Зеленоград, слева Андреевка. И за каким-то хером, лет 5 назад, Зеленограду прирезали кусок этого гадюшника.....Если что, то Зеленоград это Москва, а Андреевка - Московская обл.
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brant431 Час назад
стекла крепкие....
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