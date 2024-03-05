Задержание пьяного водителя в Андреевке

Эпичный ролик сняли очевидцы. По словам местных жителей - водитель и пассажир были сильно пьяны и выходить из машины они никак не хотели. Полицейским пришлось догонять машину и разбивать окно. При задержании были повреждены несколько сужебных машин.

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