Задержание пьяного водителя в Андреевке

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Эпичный ролик сняли очевидцы. По словам местных жителей - водитель и пассажир были сильно пьяны и выходить из машины они никак не хотели. Полицейским пришлось догонять машину и разбивать окно. При задержании были повреждены несколько сужебных машин.
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Метки: Андреевка Видео ДТП Погоня Солнечногорск аварии авто авто аварии автомир автомобили машина полиция пьянь
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Вот справа - Зеленоград, слева Андреевка. И за каким-то хером, лет 5 назад, Зеленограду прирезали кусок этого гадюшника.....Если что, то Зеленоград это Москва, а Андреевка - Московская обл.