Скорая помощь сбила ребёнка на пешеходном переходе и уехала с места ДТП

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Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и был сбит автомобилем скорой помощи. По всей видимости, ребёнок не получил серьезных травм и отправился в школу. Скорая помощь уехала с места ДТП. Видео из Усть-Кута Иркутской области.
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