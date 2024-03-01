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Скорая помощь сбила ребёнка на пешеходном переходе и уехала с места ДТП

Скорая помощь сбила ребёнка на пешеходном переходе и уехала с места ДТП

Автор:
01 марта 2024 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   скорая помощь   скрылся с места ДТП   
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Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и был сбит автомобилем скорой помощи. По всей видимости, ребёнок не получил серьезных травм и отправился в школу. Скорая помощь уехала с места ДТП. Видео из Усть-Кута Иркутской области.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   скорая помощь   скрылся с места ДТП   
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9  комментариев
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1k
Glassy Час назад
Автор провокатор! Заголовок измени! Врач вышел, осмотрел ребенка, судя по всему там больше испуг, чем ущерб...
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−5
sqeva Полчаса назад
а скрытые повреждения? может на до было как минимум зафиксировать это? ведь водитель явно нарушил ПДД
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2k
Алексей Гулевич 37 минут назад
где она уехала
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4k
poбт 56 минут назад
и где б*лядь она уехала ган*дон
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42k
Сергей Час назад
Скорая помощь своё дело знает.
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69
ruslan d 2 часа назад
Ну вроде врачи , должны были оценить состояние , это немного успокаивает ...
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