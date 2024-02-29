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Сообщество Аварии
Дальнобой
Попытка заехать на песчаную дюну окончилась трагедией
Автор:
Дальнобой
29 февраля 2024 10:58
Сообщество :
Аварии
Метки:
Видео
ДТП
Мексика
аварии
авто
авто аварии
автомир
автомобили
дюна
машина
смертельное ДТП
831
1
1
Видео из Мексики. В результате опрокидывания автомобиля погибло два человека и один пострадал.
0
Видео из Мексики. В результате опрокидывания автомобиля погибло два человека и один пострадал.
2024-02-29T10:58:14+03:00
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5
комментариев
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7k
Бу
40 минут назад
нарушение тех.безопасности(ремни/шлем/манера вождения) + отсутствие навыков - закономерный итог.
4
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25k
SolomonA
10 секунд назад
Они так старательно стремятся убить машину и убиться сами, что результат - закономерный.
0
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11k
MPEG-8
17 минут назад
Машина крепкая.
0
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30k
Сталкер
Полчаса назад
Машина сделала "контрольный".
2
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117
ruslan d
Полчаса назад
жесть какая .. .
1
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