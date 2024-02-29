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Попытка заехать на песчаную дюну окончилась трагедией

Попытка заехать на песчаную дюну окончилась трагедией

Автор:
29 февраля 2024 10:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Мексика   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дюна   машина   смертельное ДТП   
831
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Видео из Мексики. В результате опрокидывания автомобиля погибло два человека и один пострадал.
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Метки: Видео   ДТП   Мексика   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дюна   машина   смертельное ДТП   
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5  комментариев
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7k
Бу 40 минут назад
нарушение тех.безопасности(ремни/шлем/манера вождения) + отсутствие навыков - закономерный итог.
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25k
SolomonA 10 секунд назад
Они так старательно стремятся убить машину и убиться сами, что результат - закономерный.
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11k
MPEG-8 17 минут назад
Машина крепкая.
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30k
Сталкер Полчаса назад
Машина сделала "контрольный".
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117
ruslan d Полчаса назад
жесть какая .. .
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