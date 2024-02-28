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Экс-мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине на Байкале

Экс-мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине на Байкале

Автор:
28 февраля 2024 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: Байкал   Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   дрифт   машина   мэр   
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Видео со своими покатушками на льду озера бизнесмен, бывший депутат заксобрания Виктор Кондрашов выложил у себя в соцсетях. Пользователи в комментариях такую затею, мягко говоря, не оценили. Часть подписчиков похвалила экс-мэра, другие обвинили Кондрашова в «подростковом позерстве» и поинтересовались, что он будет делать, если машина «пойдет ко дну, как «Титаник».

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Метки: Байкал   Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   дрифт   машина   мэр   
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6  комментариев
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21k
sos1960sos Час назад
Если машина пойдёт ко дну, как Титаник, он просто купит себе другую, такую-же...
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205
npocto__Makc 2 минуты назад
А что такого он сделал??Ничего противозаконного. Ни к какому дну она не пойдёт, там льда метр точно.
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830
cdzpm Полчаса назад
кто-нибудь, скажите этому "мажору", что в лимузине круто сидеть не за рулем, а на заднем сиденье!
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109
ruslan d Час назад
Офигевшее создание ...
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6k
livaneth 2 часа назад
Вообще-то за рулëм лимузина должен сидеть наёмный шофёр. И лимузин не для дрифта.
Вот если бы он на гиперкаре на лёд вынесся..
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