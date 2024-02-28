Экс-мэр Иркутска устроил дрифт на лимузине на Байкале

Видео со своими покатушками на льду озера бизнесмен, бывший депутат заксобрания Виктор Кондрашов выложил у себя в соцсетях. Пользователи в комментариях такую затею, мягко говоря, не оценили. Часть подписчиков похвалила экс-мэра, другие обвинили Кондрашова в «подростковом позерстве» и поинтересовались, что он будет делать, если машина «пойдет ко дну, как «Титаник».

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