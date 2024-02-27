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Желтый сигнал светофора считается запрещающим и предупреждает о скорой смене сигналов. Водители должны учитывать работу светофора. Если перед желтым сигналом мигает зеленый, то он указывает на скорую смену сигнала на запрещающий. Водителю предоставляется возможность завершить маневр на мигающий зелёный. Загоревшийся жёлтый считается запрещающим и означает, что движение запрещено.Однако, стоит отметить, что правила позволяют проезжать на запрещающий желтый сигнал светофора только в случае экстренной ситуации.Это сложно доказать, поэтому водителям следует быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.Если на светофоре есть специальное табло, показывающее время до смены на запрещающий сигнал, то водитель обязан рассчитать, успеет ли он пересечь перекресток до изменения сигнала. По мнению суда, если водитель предупрежден о предстоящей смене сигнала, то никакие отговорки о том, что невозможно остановиться без экстренного торможения, не должны приниматься во внимание.На дорогах России ещё есть светофоры, где не используется предупреждение о предстоящей смене сигнала, и загоревшийся жёлтый может стать неожиданностью для водителя. Суд пояснил, что только в этом случае водитель может продолжить движение, если не может остановиться без применения экстренного торможения.Это принципиальное разъяснение суда поможет водителям более ясно ориентироваться в правилах дорожного движения, связанных с желтым сигналом светофора.