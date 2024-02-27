В смертельном ДТП виновным стал водитель скорой помощиДТП произошло 14 апреля 2022 года на перекрестке Волоколамского проспекта и улицы Фадеева в Твери, но точку в этом деле поставили поставили только на днях. Виновным в ДТП был признан водитель...