1222
1
Верховный суд России признал законным штраф за проезд на желтый сигнал светофора. Это означает, что проезд на желтый считается нарушением, за которое предусмотрено наказание. Суд признал законным оштрафовать гражданина, который попал в аварию после проезда на желтый свет. Такое решение суда теперь должно учитываться всеми судами при принятии решений.
Желтый сигнал светофора считается запрещающим и предупреждает о скорой смене сигналов. Водители должны учитывать работу светофора. Если перед желтым сигналом мигает зеленый, то он указывает на скорую смену сигнала на запрещающий. Водителю предоставляется возможность завершить маневр на мигающий зелёный. Загоревшийся жёлтый считается запрещающим и означает, что движение запрещено.
Однако, стоит отметить, что правила позволяют проезжать на запрещающий желтый сигнал светофора только в случае экстренной ситуации.
Это сложно доказать, поэтому водителям следует быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Если на светофоре есть специальное табло, показывающее время до смены на запрещающий сигнал, то водитель обязан рассчитать, успеет ли он пересечь перекресток до изменения сигнала. По мнению суда, если водитель предупрежден о предстоящей смене сигнала, то никакие отговорки о том, что невозможно остановиться без экстренного торможения, не должны приниматься во внимание.
На дорогах России ещё есть светофоры, где не используется предупреждение о предстоящей смене сигнала, и загоревшийся жёлтый может стать неожиданностью для водителя. Суд пояснил, что только в этом случае водитель может продолжить движение, если не может остановиться без применения экстренного торможения.
Это принципиальное разъяснение суда поможет водителям более ясно ориентироваться в правилах дорожного движения, связанных с желтым сигналом светофора.
×
×
Однако, стоит отметить, что правила позволяют проезжать на запрещающий желтый сигнал светофора только в случае экстренной ситуации.
Это сложно доказать, поэтому водителям следует быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Если на светофоре есть специальное табло, показывающее время до смены на запрещающий сигнал, то водитель обязан рассчитать, успеет ли он пересечь перекресток до изменения сигнала. По мнению суда, если водитель предупрежден о предстоящей смене сигнала, то никакие отговорки о том, что невозможно остановиться без экстренного торможения, не должны приниматься во внимание.
На дорогах России ещё есть светофоры, где не используется предупреждение о предстоящей смене сигнала, и загоревшийся жёлтый может стать неожиданностью для водителя. Суд пояснил, что только в этом случае водитель может продолжить движение, если не может остановиться без применения экстренного торможения.
Это принципиальное разъяснение суда поможет водителям более ясно ориентироваться в правилах дорожного движения, связанных с желтым сигналом светофора.
Источник:
Ссылки по теме:
- Если нет фотографии в постановлении, то штраф оплачивать не надо
- Дорожные камеры начали штрафовать за непристёгнутых пассажиров
- Немного о штрафах за нарушения ПДД во Франции. Нам есть чему поучиться
- Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей
- ГИБДД готовит облавы на водителей в новогодние праздники
Новости партнёров
реклама
Был когда-то в советские времена свидетелем того, как один фрукт пытался с Балтийской на Алабяна через Ленинградское шоссе на жёлтый проскочить. Это сейчас там тоннель, а тогда довольно широкая площадь была... Плохо закончилось.
Он уже год назад это подтверждал!
Доказывать, что не мог остановиться перед желтым водитель будет по судам, т.е. никак. Повторный проезд на запрещающий (желтый тоже запрещающий) - 5000 или лишение до 6 месяцев...
То есть можно проехать, если сможешь доказать, что остановиться не смог бы без применения экстренного торможения, при этом при проезде на желтый нельзя ускоряться