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Минпромторг разрешил закупку почти всех автомобилей российского производства для чиновников

Минпромторг разрешил закупку почти всех автомобилей российского производства для чиновников

Автор:
26 февраля 2024 14:23
Сообщество : Автомир
Метки: Aurus   Citroen   Haval   Автовсячина   Лада   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   чиновник   
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Минпромторг России разрешил закупку почти всех автомобилей российского производства для использования государственными и муниципальными служащими. В список включены автомобили 12 различных брендов, которые производятся в России с российским VIN-номером и соответствуют условиям специнвестконтрактов с обязательством по локализации продукции.

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Метки: Aurus   Citroen   Haval   Автовсячина   Лада   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   чиновник   
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8  комментариев
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12k
Том Сойер Час назад
Всех чиновников - на УАЗ Хантер!
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9k
vasilykopkov 4 минуты назад
"Разрешил" закупку - не значит, что будет заставлять закупать...

PS Что-ту у чиновников лица не радостные.
Странно, они же все - патриоты.
Или нет?
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51k
Элек Мек 12 минут назад
Чиновник подумал и выбрал Аурус за 47 000 000.
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19k
Женя Полчаса назад
Желательно на самые базовые версии, нечего бюджетные деньги тратить. Поближе так сказать к простому народу.
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16k
Дядюшка Ау 38 минут назад
Меня всегда мучают сомнения: а что, данная категория граждан не в состоянии передвигаться на личном или общественном транспорте?
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