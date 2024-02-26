Минпромторг разрешил закупку почти всех автомобилей российского производства для чиновников

Минпромторг России разрешил закупку почти всех автомобилей российского производства для использования государственными и муниципальными служащими. В список включены автомобили 12 различных брендов, которые производятся в России с российским VIN-номером и соответствуют условиям специнвестконтрактов с обязательством по локализации продукции.

0 Расширение перечня автомобилей российского производства, которые рекомендуется использовать государственным и муниципальным служащим в служебных целях, предоставляет больше возможностей для выбора.



В список вошли такие марки, как Лада (модели: Vedta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel), Москвич (модели: 3, 3E, 6), Аурус (модели: Сенат, Комендант), УАЗ (модели: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР), Соллерс (пикап ST6), Evolute (модели: I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet), Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7X, H9, M6), Kaiyi (модели: E5, X3 Pro, X3, X7), BAIC (модели: U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), АмберАвто (седан А5), SWM (модели: G05 Pro, G01) и Citroen (кроссовер C5 Aircross, собираемый на заводе ПСМА в Калужской области).