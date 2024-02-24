Неуправляемый пикап «сбежал» от хозяина и чудом не раздавил пешеходов

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Двое жителей населённого пункта Лос-Плезерес (регион Вальпараисо, Чили) запомнят на всю жизнь, когда оказались на пути у скатившегося с уклона дороги гружёного автомобиля.
Молодые люди, благодаря своей реакции, не угодили под колёса пикапа, который снёс ограждение и остановился.
Владелец догнал своё транспортное средство, когда было уже поздно и принялся собирать выпавший груз.
Автор видео, размещённого на страницах местных интернет газет, не уточнил никаких деталей происшествия.
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