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Неуправляемый пикап «сбежал» от хозяина и чудом не раздавил пешеходов

Неуправляемый пикап «сбежал» от хозяина и чудом не раздавил пешеходов

Автор:
24 февраля 2024 12:28
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ЧП   авто   врезался   пешеходы   пикап   
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Двое жителей населённого пункта Лос-Плезерес (регион Вальпараисо, Чили) запомнят на всю жизнь, когда оказались на пути у скатившегося с уклона дороги гружёного автомобиля.

Молодые люди, благодаря своей реакции, не угодили под колёса пикапа, который снёс ограждение и остановился.

Владелец догнал своё транспортное средство, когда было уже поздно и принялся собирать выпавший груз.

Автор видео, размещённого на страницах местных интернет газет, не уточнил никаких деталей происшествия.

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Метки: Видео   ЧП   авто   врезался   пешеходы   пикап   
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1  комментарий
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Валерий 5 часов назад
дерьмо случается.
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