Сделал вид, что не заметил

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Видео из Санкт-Петербурга. В Стоящую на разворот фуру врезался зазевавшийся водитель легкового автомобиля. Последовавшая реакция водителя грузовика удивляет.
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Но вот что могут приписать оставление места ДТП со всеми вытекающими, это минус ему.
Ну или "под мухой" был слегка. Тет и из невиноватого виновным сделают.