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Сделал вид, что не заметил

Сделал вид, что не заметил

Автор:
21 февраля 2024 09:22
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   скрылся с места ДТП   
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Видео из Санкт-Петербурга. В Стоящую на разворот фуру врезался зазевавшийся водитель легкового автомобиля. Последовавшая реакция водителя грузовика удивляет.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   скрылся с места ДТП   
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10  комментариев
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46k
Цыц тут у меня Час назад
В бане тоже не всегда сразу замечаешь, что к жопе березовый листок прилип...
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3k
Olegsky 4 минуты назад
Кто в России соблюдает правила труда и отдыха для водителей. Тем более на американце, наверняка сидит ИП. Он мог тупо уснуть. Ездят 24/24, чтобы отбить топливо и денег заработать....
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21k
scorpick 8 минут назад
Оставление места ДТП. Лишение прав. Доказывай потом, что не заметил.
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15k
ron Полчаса назад
Стоит фура, удар сзади. Водила вылезает, идет смотреть. Там - джип в клочья, пассажиры - в фарш. Водила сплевывает и говорит: "Вот с.ука! Только вчера новое ведерко повесил! "
)))
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60k
dima423 36 минут назад
Почему сделал вид то? может и правда не заметил...так то не он виноват был, сбегать особо смысла не было)
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6k
Александр 42 минуты назад
И что удивляет? Авто в "мёртвой" зоне. Удара этого чувак в тягаче даже не ощутил!
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50k
Максим Т. Час назад
Ненавижу это место. С Автозаводской на разворот через три полосы уходят.
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