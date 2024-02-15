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Мальчик решил помочь автовладельцам почистить их машины

Мальчик решил помочь автовладельцам почистить их машины

Автор:
15 февраля 2024 09:38
Сообщество : Автомир
Метки: В Пензе   Видео   авто   машина   помощник   ребенок   снег   умора   чистка   
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В Пензе на видеокамеру попал мальчик лет 12, который залез на капот машины и, ползая на коленях, энергично и усердно счистил снег ладонями.

Такое поведение не понравилось местной жительнице.

«Всех хочу предупредить, что в Заводском районе, на ул. Германа Титова, появился вот такой разбойник. Он любитель чистить машины необычным образом. Хочу обратиться к родителям этого ребенка! Если вы своего героя узнали, то проведите с ним беседу, или будем обращаться в полицию», - пригрозила она.

Однако пользователи Сети не увидели в поведении мальчика ничего страшного. По их отзывам, это транспортное средство давно отжило свой век и не может использоваться по назначению.

«А где там автомобиль то? Там автохлам стоит, который занимает парковочное место, препятствует очистке территории от снега и мусора, а также портит вид общественного пространства! И такого хлама по несколько штук у каждого МКД и на парковках», - высказался один из них.

«Вы посмотрите, по какой он машине лазит, она не ездит уже лет 20. Рядом машина стоит, вот он по ней не лазит», «Эта трахома в снег вросла. Ничего страшного не сделал пацан», «На «врастайке» можно», - поддержали это мнение другие комментаторы.

«Старался как мог сделать доброе дело!», «Ой, какой хороший мальчик, решил помочь машину очистить от снега», «Мдаа, такого дворника загубят», - пошутили участники обсуждения.

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Метки: В Пензе   Видео   авто   машина   помощник   ребенок   снег   умора   чистка   
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1  комментарий
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Опаньки 50 минут назад
Лучше бы эти старые ведра, стоящие во дворах годами, вывезти как то по закону придумали . Мест нет - ведра есть в каждом дворе
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