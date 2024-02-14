Тюнеры создали "гипертрак" с внешностью Land Rover Defender

Собственно, построен SV Rover вокруг пространственной рамы, обшитой панелями из карбона. Его подвеска имеет более 760 мм хода, а шасси полноуправляемое. Внедорожник опирается о землю 40-дюймовыми покрышками, в которые обуты 20-дюймовые колёсные диски, а за торможение отвечают 400-миллиметровые карбон-керамические тормозные диски с 6-поршневыми суппортами Brembo.



В движение SV Rover может приводиться одной из двух силовых установок. Для любителей традиционных ДВС имеется 1115-сильный компрессорный 6.2-литровый V8, расположенный аккурат за водителем. О происхождении агрегата в компании не говорят, но, вероятно, это серьёзно модифицированный агрегат производства GM. Работает он в паре с 8-ступенчатым автоматом и подключаемой системой полного привода с блокируемыми передним и задним дифференциалами.



Для желающих получить более экологичный автомобиль предлагается электрическая силовая установка мощностью 750 кВт или около 1020 сил, питается которая от батарейного блока ёмкостью 75 кВт·ч. Запас хода не озвучивается.



Двухместный салон машины встречает комбинацией алькантары и алюминия, спортивными ковшами, аудиосистемой с 10 динамиками и кондиционером, а также парой дисплеев: 12.3-дюймовой приборной панелью и 12.8-дюймовым медиакомплексом.



О сроках запуска модели в продажу информации пока нет.