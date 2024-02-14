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Тюнеры создали "гипертрак" с внешностью Land Rover Defender

Тюнеры создали "гипертрак" с внешностью Land Rover Defender

Автор:
14 февраля 2024 14:03
Сообщество : Автомир
Метки: Defender   Land Rover   Автовсячина   Гипертрак   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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Калифорнийская компания Scarbo Vintage, ответственная за Hoonipigasus Кена Блока, презентовала свой новый проект. Им стал внедорожник SV Rover. Создатели при этом утверждают, что их детище стало основоположником нового класса автомобилей - гипертраков. Ожидаемая цена стартует от 1,5 млн долларов.
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Метки: Defender   Land Rover   Автовсячина   Гипертрак   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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2  комментария
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15k
Ничоси 2 часа назад
сосздали
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9k
vasilykopkov Полчаса назад
Где там Дефендер? И где сама машина?
Пока вижу хорошего качества рендера...
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