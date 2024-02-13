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Завела машину с брелка и переехала ребёнка

Завела машину с брелка и переехала ребёнка

Автор:
13 февраля 2024 10:03
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автозапуск   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Жуткие кадры из Жодино, Белоруссия. Сообщается, что 30-летняя женщина случайно нажала кнопку автозапуска на брелоке сигнализации, после чего автомобиль БМВ переехал двухлетнюю дочь хозяйки машины. Ребенок в больнице. К счастью, угрозы для жизни нет.
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Метки: BMW   Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автозапуск   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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10  комментариев
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Отвратительный Мужик 58 минут назад
Ну как можно быть такой тупой пиждой?
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ruslan d 39 минут назад
Что там за автозапуск такой ? Сама ставила чтоль ?
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Dima 55 минут назад
Автозапуск на механике это конечно ппц
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Дмитрий Пупкин Dima 10 минут назад
автозапуск ставиться через концевик ручника, ручник должен быть исправен, и никакого ппца
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Борис Карабанов 57 минут назад
БМВ мозг высасывает. Это у них бесплатная, но неотключаемая опция.
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