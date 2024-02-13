Завела машину с брелка и переехала ребёнка

975
1
1
Жуткие кадры из Жодино, Белоруссия. Сообщается, что 30-летняя женщина случайно нажала кнопку автозапуска на брелоке сигнализации, после чего автомобиль БМВ переехал двухлетнюю дочь хозяйки машины. Ребенок в больнице. К счастью, угрозы для жизни нет.
Ссылки по теме:
- Привычка нарушать до добра не доведёт
- Сама погибла и людей с собой забрала
- Перепутала педали? "Покатушки" по тротуару на 200 000 рублей
- 22-летняя девушка на BMW сбила трёх пешеходов
- Пьяная женщина разбила 12 автомобилей на парковке
Метки: BMW Видео ДТП Женщина за рулём аварии авто авто аварии автозапуск автомир автомобили машина пешехода сбили
Новости партнёров
реклама