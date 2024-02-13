Завела машину с брелка и переехала ребёнка

Жуткие кадры из Жодино, Белоруссия. Сообщается, что 30-летняя женщина случайно нажала кнопку автозапуска на брелоке сигнализации, после чего автомобиль БМВ переехал двухлетнюю дочь хозяйки машины. Ребенок в больнице. К счастью, угрозы для жизни нет.

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