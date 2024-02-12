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После ДТП перепутала педали и разгромила новогодний городок

После ДТП перепутала педали и разгромила новогодний городок

Автор:
12 февраля 2024 11:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   Уссурийск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перепутала педали   
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9 февраля в Уссурийске женщина-водитель на автомобиле Ниссан Тиида при повороте налево не уступила дорогу Тойоте Приусу, столкнулась с ним, после чего запаниковала и, продолжив движение, заехала на территорию зимнего городка, повредив одну из праздничных конструкций. Люди не пострадали, а праздничный городок пришлось закрыть.
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Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   Уссурийск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перепутала педали   
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10  комментариев
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15k
Объект реальности 2 часа назад
Нормальная паника. Где тот психиатр, что справку выдавал? забрать права навсегда.
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392k
Алексей 5 минут назад
жмя на газ она орала тормозииииииии
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843
Андрей Граф 14 минут назад
дура конченая, не умеешь ездить, ходи пешком!!!
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3k
STRiX 19 минут назад
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23k
BiZ Час назад
он случайно запустил главный двигатель первой ступени
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6k
Алексей Час назад
А где снег на улицах? Ведь далеко не Краснодарский край.
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