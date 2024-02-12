После ДТП перепутала педали и разгромила новогодний городок

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9 февраля в Уссурийске женщина-водитель на автомобиле Ниссан Тиида при повороте налево не уступила дорогу Тойоте Приусу, столкнулась с ним, после чего запаниковала и, продолжив движение, заехала на территорию зимнего городка, повредив одну из праздничных конструкций. Люди не пострадали, а праздничный городок пришлось закрыть.
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