В Калининграде на Советском проспекте 37-летний водитель на автомобиле Форд на большой скорости едва не сбил пешехода и столкнулся со встречной Шкодой. В результате ДТП никто не пострадал. Внимательный пешеход ушёл с места происшествия по своим делам. Видео с двух ракурсов.

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В Калининграде на Советском проспекте 37-летний водитель на автомобиле Форд на большой скорости едва не сбил пешехода и столкнулся со встречной Шкодой. В результате ДТП никто не пострадал. Внимательный пешеход ушёл с места происшествия по своим делам. Видео с двух ракурсов. 2024-02-12T10:52:26+03:00 Пропустить