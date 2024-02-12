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В Калининграде на Советском проспекте 37-летний водитель на автомобиле Форд на большой скорости едва не сбил пешехода и столкнулся со встречной Шкодой. В результате ДТП никто не пострадал. Внимательный пешеход ушёл с места происшествия по своим делам. Видео с двух ракурсов.
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