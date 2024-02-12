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Внимательный пешеход - живой пешеход

Внимательный пешеход - живой пешеход

Автор:
12 февраля 2024 10:52
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешеходный переход   
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В Калининграде на Советском проспекте 37-летний водитель на автомобиле Форд на большой скорости едва не сбил пешехода и столкнулся со встречной Шкодой. В результате ДТП никто не пострадал. Внимательный пешеход ушёл с места происшествия по своим делам. Видео с двух ракурсов.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешеходный переход   
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8  комментариев
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11k
kaboza 44 минуты назад
Я дорогу перехожу аки радаром башкой кручу, и при том что только если все авто вкопаются....ночь в капюшоне 3.14здя по мобиле...ну че счастливчик...
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6k
hhwost 53 минуты назад
капюшончик на время перехода снимать неплохо бы.
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11k
Игорь Час назад
любимая тема карабанова
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3k
lekha-fil Час назад
Водила пытался объехать этого пешехода, скорость была велика.
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10k
sedoisever Час назад
Почему так важно озвучивать возраст водителей? При этом, пофиг, сколько лет пешеходу. )
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11k
Борис Карабанов Час назад
Блин, а я думал, что более целесообразно быть внимательным ДО начала пересечения проезжей части, а не тогда, когда уже на тебя летит пипец со скоростью 100 км.ч..
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238
ruslan d Херанука Паибалу 7 минут назад
Ну они тебе благодарны
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