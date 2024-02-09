Обновлённый Taycan стал самым мощным серийным Porsche

Так, Taycan обзавёлся новыми электромоторами. Прибавка для базовой модификации электрокара составила 82 силы, а топовому Taycan Turbo S добавили сразу 190 сил. Пиковая отдача его силовой установки теперь составляет 952 силы. Есть, правда, один нюанс. Доступны эти 952 силы только в определённых ситуациях. К примеру, при старте с места с использованием системы лаунч-контроля или же при активации функции Push-2-Pass, которая на 10 секунд добавляет те же 95 «лошадок» и доступна только для автомобилей с пакетом Sport Chrono.



Прибавка в мощности позволила заметно сократить время разгона до сотни. Простейший Taycan затратит на это 4.8 секунды, а Turbo S — 2.4 секунды, или на 0.6 и 0.4 секунды быстрее дорестайлинговых машин.



Ёмкость опционального аккумулятора Performance Battery Plus подросла с 93 до 105 кВт·ч. Более компактная же батарея стала 89-киловаттной. Утверждается, что время зарядки Taycan c 10 до 80 процентов на скоростных станциях снизилась с 37 до 18 минут. А запас хода самой дальнобойной версии по циклу WLTP увеличился на 175 километров и составляет теперь 678 километров.



Визуально отличить обновлённый Taycan можно по другой светотехнике и слегка подкорректированным бамперам и крыльям. Cзади внимание привлекает светящаяся трёхмерная надпись Porsche. В салоне обещают новые варианты отделки, а также усовершенствованный интерфейс цифровой приборной панели, обоих экранов медиасистемы и дисплея, контролирующего климатическую установку. Адаптивная пневмоподвеска теперь включена в стандартную комплектацию всех версий, а в качестве опции доступна система Porsche Active Ride, поддерживающая постоянное положение кузова при торможении, разгоне и в поворотах.



Известно, что в США обновлённый Porsche Taycan подорожал на сумму от 7 тыс. до 14.7 тыс. долларов. У дилеров автомобили начнут появляться летом 2024 года.