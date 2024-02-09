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Обновлённый Taycan стал самым мощным серийным Porsche

Обновлённый Taycan стал самым мощным серийным Porsche

Автор:
09 февраля 2024 14:02
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Taycan   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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Porsche обновила семейство электромобилей Taycan, выпускающееся с 2019 года. По большей части модернизация коснулась технической начинки модели, а именно силовой установки.
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Метки: Porsche   Taycan   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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K_II_T 3 часа назад
а у алюминиевых тайканов по ночам открывашкой фары воровать не будут?
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