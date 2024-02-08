Единственный в мире Lincoln Mark X выставили на торги

Команда дизайнеров под руководством Марека Рейхмана (который, между прочим, сформировал современный имидж Rolls-Royce и Aston Martin) действовала практично: технически Lincoln Mark X представлял собой задекорированный серийный Ford Thunderbird тех лет. Концепт унаследовал от донора механическую начинку и заднеприводное шасси, в том числе 3.9-литровый двигатель V8 мощностью 280 л. с. и крутящим моментом 387 Нм, спаренный с 5-ступенчатой автоматической коробкой SelectShift.



Хромированная окантовка боковин кузова с гладкими поверхностями и мелкоячеистая решётка облицовки радиатора отсылали к стилистике модельного ряда Lincoln эпохи Вьетнамской войны, тогда как замысловатая фронтальная оптика напоминала двухъярусные фары прототипа Aviator SUV, который позже пошёл в серию как Lincoln MKX.



Примечательной особенностью Mark X была автоматически убирающаяся в багажник за 30 секунд крыша, сделанная из металла, с прозрачным верхом. Новинкой для марки являлись задние фонари на светодиодах и выдвижные дверные ручки, 19-дюймовые легкосплавные диски обули в мишленовские шины размерностью P245/40 R19 спереди и P275/35 R19 сзади.



Обитый светлой кожей цвета Lime Sorbet салон с вставками из полированного алюминия представлял собой эклектичную смесь модерна и ретро: старомодные оквадраченные циферблаты приборов соседствовали с 7-дюймовым жидкокристаллическим экраном мультимедиа, функциональность которого остаётся под вопросом.



Биографию сделанного в единственном экземпляре и не получившего серийного развития Lincoln Mark X (последнего из всех «марков», кстати) нельзя назвать особо насыщенной, за исключением того, что в процессе смены владельцев цена его постепенно росла, увеличившись с 101 750 до 129 250 долларов. Сколько за уникальный родстер дадут на аукционе Mecum, станет ясно на мартовских торгах. Далеко на машине ездить не удастся, поскольку допуска на дороги общего пользования у неё нет.