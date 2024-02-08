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Единственный в мире Lincoln Mark X выставили на торги

Единственный в мире Lincoln Mark X выставили на торги

Автор:
08 февраля 2024 16:28
Сообщество : Автомир
Метки: Lincoln   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
1785
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На Детройтском автосалоне 2004 года подразделение Lincoln отметилось концептуальным родстером Mark X, идейным наследником люксовых номерных «марков», ведущих свой отсчёт со второй половины 1950-х.
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Метки: Lincoln   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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5k
samis 3 часа назад
Ну и дерьмо
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