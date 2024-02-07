BMW включил поворотник и устроил ДТП

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ДТП произошло в Красноярске у Медакадемии. Редкий случай, когда на автомобиле БМВ включается поворотник, но это ему всё равно не помогло, т.к. водитель решил повернуть налево там, где это делать запрещено, остановив при этом поток, после чего в него врезался автомобиль Фольксваген Поло.
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Метки: BMW Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Но вот чего бэха затупила и встала это вообще непонятно.
Обоюдка, видимо. А может даже и Поло виноват - несоблюдение дистанции и всё вот это.
БМВ ж повернуть на запрещенный знак не успел. А то, что остановился, ну мало ли - бывает.
Поворотник включил