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BMW включил поворотник и устроил ДТП

BMW включил поворотник и устроил ДТП

Автор:
07 февраля 2024 10:03
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло в Красноярске у Медакадемии. Редкий случай, когда на автомобиле БМВ включается поворотник, но это ему всё равно не помогло, т.к. водитель решил повернуть налево там, где это делать запрещено, остановив при этом поток, после чего в него врезался автомобиль Фольксваген Поло.
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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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38  комментариев
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11k
Олегbl4 8 часов назад
А Поло как-бы не при делах?
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2k
Илья 37 минут назад
Ну бэха еще не начала маневр. она просто остановилась. а Поло выбрал неправильную скорость и не успел остановиться
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15k
Vital Idol 46 минут назад
судя, по колее на видео, там много кто так разворачивается....
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 2 часа назад
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130
Bob143 3 часа назад
Без видео однозначно виновата была бы бэха, и того ряда можно и прямо и налево, а вот из второго поворот запрещён. А вот с видео... Ну есть вопросы, конечно)
Но вот чего бэха затупила и встала это вообще непонятно.
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16k
Alex 3 часа назад
Я больше удивился не повлротнику на БМВ, а тому, как там Поло пролез )
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14k
кот базилий 3 часа назад
"хазаин жизни, дарагой машин купыл, все далжны прапустыть"
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8k
Vladimir 4 часа назад
Представляю реакцию водителя Бумера: " ять! Первый раз в жизни включил поворотник и тут же получил в жопу. Надо ездить как все БМВ-ники."
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2k
Алексей Гулевич 5 часов назад
продавец поло сказал что там автопилот будет ....!!!!???
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43k
Aleks 5 часов назад
БМВшник конечно в силу традиции едет туда, куда хочет. Вопрос в другом, куда лез и на что надеялся водитель Поло?
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41
Liberman 5 часов назад
Водила БМВ: блин, вот только стоило включить поворотник - сразу кто-то прилетел.....
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44k
SinigamiRuuk 6 часов назад
"Не включал бы поворотника, не было бы и ДТП" - логика БМВистов.
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272
Александр SinigamiRuuk 5 часов назад
Не включил бы поворотника - сказал бы гайцам что почувствовал себя плохо и остановился. И виноват был бы точно не он.
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1k
дмитрий викторович 6 часов назад
Судя по количеству штрафов, за одно и тоже нарушение, он всегда так разворачивается.
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1k
Khamul 6 часов назад
У Поло скорость приличная была - он тупо затормозить не успел, видимо.
Обоюдка, видимо. А может даже и Поло виноват - несоблюдение дистанции и всё вот это.
БМВ ж повернуть на запрещенный знак не успел. А то, что остановился, ну мало ли - бывает.
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2k
CAIIIKA1908 6 часов назад
ну на бемельве понятно в указателях запутался, а на белой куда смотрел?
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9k
Oleg 7 часов назад
А что не так с бмв?
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71
Ли Харви Освальд Oleg 6 часов назад
Там знак "Движение только прямо". Походу бмвшники включают поворотники только когда хотят что-то нарушить, тем самым предупреждая нормальных водителей. Половоду это не помогло, потому что он тоже идиот клинический
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306
Сергей Ли Харви Освальд 5 часов назад
Поворотник нужно включать заблаговременно, а не в последний момент. Ну и нарушать конечно не хорошо.
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205
CyraxMotorsport 7 часов назад
Водила на поло так спешил к своему мужу на бмве,что чуть не прилетел в зад регу,но вовремя успел разглядеть искомую жопу))))
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836
Шурман 7 часов назад
Понеслось , сразу в всем виноват БМВ , а поло как бы хотел всем показать что он самый правый и для него даже сугробы не помеха , 2 машины ушатал и свою тоже , теперь будет платить .
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11k
jnkbxybr 7 часов назад
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25k
SolomonA 7 часов назад
Водятел на Поло решил доказать, что там есть еще одна полоса? И ничего, что на ней куча снега?
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7k
Alex 7 часов назад
Ну я же говорил, что водилы BMW - пид**сы.
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