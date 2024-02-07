BMW включил поворотник и устроил ДТП

ДТП произошло в Красноярске у Медакадемии. Редкий случай, когда на автомобиле БМВ включается поворотник, но это ему всё равно не помогло, т.к. водитель решил повернуть налево там, где это делать запрещено, остановив при этом поток, после чего в него врезался автомобиль Фольксваген Поло.

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ДТП произошло в Красноярске у Медакадемии. Редкий случай, когда на автомобиле БМВ включается поворотник, но это ему всё равно не помогло, т.к. водитель решил повернуть налево там, где это делать запрещено, остановив при этом поток, после чего в него врезался автомобиль Фольксваген Поло. 2024-02-07T10:03:31+03:00 Пропустить