"Да ну на.... мы отделались! Мы с тобой просто чуть жизни не лишились"

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В Кемеровской области водитель фуры решил устроить обгон, но просчитался и чуть не погубил пассажиров легковушки. Осторожно, много мата.
В Кемеровской области водитель фуры решил устроить обгон, но просчитался и чуть не погубил пассажиров легковушки. Чудом спасшиеся люди долго не могли прийти в себя.
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Метки: повезло случай на дороге фура
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Ну... В принципе, вот и ответ - "Да ну, нах!"
Ехал с семьей, и вот так же, выехало чмо. Как мы живы остались, это точно Провидение.
Меня трясло полчаса так, что я не мог ехать. Развернулся и погнал. Догнал. На парковке у столовок.
Я его просто в мясо превратил. Причем, несколько человек, просто смотрело и свалило, от греха. Когда услышало что он чуть нас не ушатал. Всю семью с 2 мелкими.
Это чмо я просто уделал.
Солмневаюсь, что оно в ближайшую неделю смогло двигаться.
Когда адреналин спал, я ждал вызова. Но прошло много лет и нихрена.
Или он просто тупо понял, что писать заяву, это еще себе хуже.
Бляха, вспомнил и аж опять затрясло. Там было круче... И за спиной 2 и 6 летние дети...
Ну и мозг у водителя должен быть - куда тут деваться?
Но это уже частности, факт - такое не должно оставаться без наказания, причём уголовного - люди чудом не погибли.
О какой неосторожности тут речь?
Вы просто сломали логику.
У этого мудака на фуре вообще есть чем думать?
Зы. Написанное выше является шуткой) а по-настоящему этот водитель еще хуже.
.
Нехер такой твари за рулем делать, НИКОГДА.
Мог затормозить, мог.
Даже не попытался.
Знает ПРЕКРАСНО, что в легковушке - погибнут, а он сам - УЦЕЛЕЕТ
Пусть улицы подметает, урны выбрасывает
Что угодно.
Но за руль - НИКОГДА
Если бы фуровод нажал на тормоз, то немаловероятен занос с полным перегораживанием всей дороги.
Я не оправдываю фуровода, но всё же...