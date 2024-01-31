FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12434 поста • 849 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
"Да ну на.... мы отделались! Мы с тобой просто чуть жизни не лишились"

"Да ну на.... мы отделались! Мы с тобой просто чуть жизни не лишились"

Автор:
31 января 2024 16:03
Сообщество : Автомир
Метки: повезло   случай на дороге   фура   
747
1
1

В Кемеровской области водитель фуры решил устроить обгон, но просчитался и чуть не погубил пассажиров легковушки. Осторожно, много мата.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: повезло   случай на дороге   фура   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Максим Макашев 7 часов назад
С Днём Рождения!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Звёздный странник Полчаса назад
Иногда думаешь: "Интересно, какие последние слова я скажу перед смертью?"
Ну... В принципе, вот и ответ - "Да ну, нах!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
380
Денис Медведев 2 часа назад
да пацаны... с Днюхой!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Allmaster 2 часа назад
Прости мя грешного. Прошло 18+ лет, сроки давности пожалуй точно истекли.
Ехал с семьей, и вот так же, выехало чмо. Как мы живы остались, это точно Провидение.
Меня трясло полчаса так, что я не мог ехать. Развернулся и погнал. Догнал. На парковке у столовок.
Я его просто в мясо превратил. Причем, несколько человек, просто смотрело и свалило, от греха. Когда услышало что он чуть нас не ушатал. Всю семью с 2 мелкими.
Это чмо я просто уделал.
Солмневаюсь, что оно в ближайшую неделю смогло двигаться.
Когда адреналин спал, я ждал вызова. Но прошло много лет и нихрена.
Или он просто тупо понял, что писать заяву, это еще себе хуже.
Бляха, вспомнил и аж опять затрясло. Там было круче... И за спиной 2 и 6 летние дети...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Андрей Ма-С 2 часа назад
видео с запахом)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost 3 часа назад
ещё и отбойники эти долбаные по обочинам, и уйти-то с дороги некуда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий ! 4 часа назад
Пи...рас!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 5 часов назад
Помоему, он кричал не "отДелались", а "оБделались", что, в принципе, в такой ситуации не конфуз...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 5 часов назад
Очередной прафиссиАНАЛ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 5 часов назад
Как минимум моральным ущербом в суде водителя фуры можно наказать. Причем исками как со стороны водителя, так и пассажира. Доказательство налицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Сергей 5 часов назад
А вот с включенными ли фарами ехал рег?, вопрос такой возник. Или фуровод слепой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
392k
Алексей 6 часов назад
я бы не постоял.а догнал мудака и о.т.х.у.я.ч.и.л
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh 7 часов назад
"Да ну на.... мы отделались! Мы с тобой просто чуть жизни не лишились"Посмотреть
"Да ну на.... мы отделались! Мы с тобой просто чуть жизни не лишились"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Федор 7 часов назад
Это пипец! Этого дальнобоя нужно пожизненно лишать прав!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Hard.NET 7 часов назад
Была похожая ситуация. Правда, не только зеркалом отделались, ещё крылом и мятой дверью. А фуровод - не прореагировал от слова совсем....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh 7 часов назад
это вандам ехал

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Nikita 7 часов назад
Здесь без Ангел-хранителя не обошлось....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Matrosskin 7 часов назад
Интересно - а почему до сих пор нет статьи в УКРФ "Покушение на убийство по неосторожности" ? Если бы профиАнал размазал бы автора видео и его пассажира по своей кабине - ему бы дали "Убийство по неосторожности". А вот "покушения по неосторожности" - не существует и этому дятлу особо же даже не грозит ничего за этот эпизод, максимум лишение до 6 месяцев если там знак был "обгон запрещён".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ss 7 часов назад
Это πиздец!... Других слов у меня нет... Повезло. Крупно повезло!
У этого мудака на фуре вообще есть чем думать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
tamin 7 часов назад
Я знаю кто был за рулем фуры. Пи.. Р хохол из пиндостана, появился на свет путем аборта его матери, отцом был брат. Короче мразота.
Зы. Написанное выше является шуткой) а по-настоящему этот водитель еще хуже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94k
Херанука Паибалу 8 часов назад
На месте ГИБДД по видео "срисовал" бы ГРЗ, и вышел через прокуратуру в суд с иском "О ПОЖИЗНЕННОЙ ЛИШЕНИИ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ТС"
.
Нехер такой твари за рулем делать, НИКОГДА.
Мог затормозить, мог.
Даже не попытался.
Знает ПРЕКРАСНО, что в легковушке - погибнут, а он сам - УЦЕЛЕЕТ
Пусть улицы подметает, урны выбрасывает
Что угодно.
Но за руль - НИКОГДА
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 4 комментария
Показать ещё
Mauritanien
45+, родился в СССР
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8550



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Белгородской области жестко задержали этническую ОПГ, "крышевавшую" таксистов
В Белгородской области жестко задержали этническую ОПГ, "крышевавшую" таксистов
В Санкт-Петербурге задержали членов новой молодёжной банды, избивавших на улице людей
В Санкт-Петербурге задержали членов новой молодёжной банды, избивавших на улице людей
Набирающие популярность в сообществах
Детские часы родом из СССР
Детские часы родом из СССР
Американской пицце в СССР быть
Американской пицце в СССР быть
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Картинка для опытных мемологов

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#машина#факты#люди#позитив#милота#кот#Россия#истории
#животные#Юмор#в мире#история#аварии#авто аварии#Автовсячина#улыбнуло#полиция#новости
#автомобили#Прикол#интересно#интересное#ДТП#кино#Разное#подборка#фильм#Санкт-Петербург
Японцы создали двуногого робота с приводом из живой мышечной ткани (2 фото) Японцы создали двуногого робота с приводом из живой мышечной ткани (2 фото) Пешеход чуть не попал под колёса бетономешалки Пешеход чуть не попал под колёса бетономешалки Неравнодушные люди спасли таксиста из горящего автомобиля Неравнодушные люди спасли таксиста из горящего автомобиля Авария дня. Столкновение двух фур под Новосибирском Авария дня. Столкновение двух фур под Новосибирском Девушка остановила бесконтрольный грузовик Девушка остановила бесконтрольный грузовик Пешеход чудом увернулся от фуры, вылетевшей на обочину Пешеход чудом увернулся от фуры, вылетевшей на обочину

На что жалуетесь?

Вернуться