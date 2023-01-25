Авария дня. Смертельное лобовое столкновение в Оренбургской областиНа трассе под Соль-Илецком водитель «Фиата» пошёл на обгон большегруза и не заметил встречный «ВАЗ-2115». В результате лобового столкновения погибли два человека.

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