В результате столкновения водитель Scania получил тяжелые травмы. Его знакомая Ольга сообщает:



"Мой знакомый находился в оранжевой фуре. Его вырезали из кабины спасатели МЧС. Он в тяжелом состоянии в больнице, в реанимации, с переломом всех нижних конечностей. Потерял много крови. Из-за этого его пока не могут перевезти в Новосибирск. Он вообще хороший и аккуратный водитель. Ситуация страшная на дороге. Неясно, кого нужно было таранить на груженой фуре, чтобы ничего не повредить и никого не погубить."

2023-01-25T12:50:40+03:00