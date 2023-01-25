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На трассе «Сибирь» в Болотнинском районе 37-летний водитель большегруза Scania объезжал легковушку и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Volvo.
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Женщина на легковушке остановилась посреди дороги, чтобы повернуть налево. Хотя знак разрешал движение только прямо и направо.
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В результате столкновения водитель Scania получил тяжелые травмы. Его знакомая Ольга сообщает:
"Мой знакомый находился в оранжевой фуре. Его вырезали из кабины спасатели МЧС. Он в тяжелом состоянии в больнице, в реанимации, с переломом всех нижних конечностей. Потерял много крови. Из-за этого его пока не могут перевезти в Новосибирск. Он вообще хороший и аккуратный водитель. Ситуация страшная на дороге. Неясно, кого нужно было таранить на груженой фуре, чтобы ничего не повредить и никого не погубить."
"Мой знакомый находился в оранжевой фуре. Его вырезали из кабины спасатели МЧС. Он в тяжелом состоянии в больнице, в реанимации, с переломом всех нижних конечностей. Потерял много крови. Из-за этого его пока не могут перевезти в Новосибирск. Он вообще хороший и аккуратный водитель. Ситуация страшная на дороге. Неясно, кого нужно было таранить на груженой фуре, чтобы ничего не повредить и никого не погубить."
По словам Ольги, после произошедшего та женщина зашла в кафе, выпила чаю с валерьянкой и уехала.
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп фура
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Но он бабу-дуру спасал.
А не надо было.
Тоже был бы виноват, но остался бы здоров.
А у неё было бы создание аварийной ситуации. Посмертно...
Но, слепой, не умеющий читать дорожную ситуацию и конечно же, выруливающий на встречку!! (а если бы там была легковушка? всё, трупы?)
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Но не аккуратно разогнался на гружëной фуре.
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