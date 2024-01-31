В России разработали мобильную зарядную станцию для электромобилей

Идея данной разработки заключается в использовании газовой микрогенерации на мобильной платформе. Установка включает в себя газобаллонное оборудование, газовый двигатель внутреннего сгорания, генератор постоянного тока для быстрой зарядки аккумуляторов, системы охлаждения и вентиляции, а также интерфейсы зарядного модуля.



Такая мобильная станция может быть установлена на малотоннажном грузовом автомобиле массой до 3,5 тонны. В качестве основного топлива будет использоваться сжатый природный газ, что позволит сократить вредные выбросы в окружающую среду и соответствует экологическим стандартам Евро-5, регулирующим уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.



Мобильная станция будет особенно полезна в удаленных районах, где могут возникнуть проблемы с зарядкой электромобилей, например, каршеринга. Также ее потенциальными пользователями могут стать таксопарки и службы ЖКХ, если они используют электромобили и другую электрическую технику.



Считается, что установка сможет работать автономно до 8 часов и обеспечивать 15 зарядных сессий, хотя эти сессии будут частичными, чтобы обеспечить запас хода до нормальной зарядной станции.