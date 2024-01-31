В России разработали мобильную зарядную станцию для электромобилей

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Московская компания "Априорные Решения Машин" разработала концепт мобильной электрической станции (МЭЛС) мощностью до 125 киловатт-часов. Подразумевается, что такое решение будет востребовано как у владельцев частных электромобилей, так и в сегменте B2B — в сервисах каршеринга, такси или у коммунальных служб.
Идея данной разработки заключается в использовании газовой микрогенерации на мобильной платформе. Установка включает в себя газобаллонное оборудование, газовый двигатель внутреннего сгорания, генератор постоянного тока для быстрой зарядки аккумуляторов, системы охлаждения и вентиляции, а также интерфейсы зарядного модуля.
Такая мобильная станция может быть установлена на малотоннажном грузовом автомобиле массой до 3,5 тонны. В качестве основного топлива будет использоваться сжатый природный газ, что позволит сократить вредные выбросы в окружающую среду и соответствует экологическим стандартам Евро-5, регулирующим уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.
Мобильная станция будет особенно полезна в удаленных районах, где могут возникнуть проблемы с зарядкой электромобилей, например, каршеринга. Также ее потенциальными пользователями могут стать таксопарки и службы ЖКХ, если они используют электромобили и другую электрическую технику.
Считается, что установка сможет работать автономно до 8 часов и обеспечивать 15 зарядных сессий, хотя эти сессии будут частичными, чтобы обеспечить запас хода до нормальной зарядной станции.
Такая мобильная станция может быть установлена на малотоннажном грузовом автомобиле массой до 3,5 тонны. В качестве основного топлива будет использоваться сжатый природный газ, что позволит сократить вредные выбросы в окружающую среду и соответствует экологическим стандартам Евро-5, регулирующим уровень содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.
Мобильная станция будет особенно полезна в удаленных районах, где могут возникнуть проблемы с зарядкой электромобилей, например, каршеринга. Также ее потенциальными пользователями могут стать таксопарки и службы ЖКХ, если они используют электромобили и другую электрическую технику.
Считается, что установка сможет работать автономно до 8 часов и обеспечивать 15 зарядных сессий, хотя эти сессии будут частичными, чтобы обеспечить запас хода до нормальной зарядной станции.
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