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В России разработали мобильную зарядную станцию для электромобилей

В России разработали мобильную зарядную станцию для электромобилей

Автор:
31 января 2024 12:04
Сообщество : Автомир
Метки: АЗС   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   зарядная станция   машина   электромобиль   
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Московская компания "Априорные Решения Машин" разработала концепт мобильной электрической станции (МЭЛС) мощностью до 125 киловатт-часов. Подразумевается, что такое решение будет востребовано как у владельцев частных электромобилей, так и в сегменте B2B — в сервисах каршеринга, такси или у коммунальных служб.

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Метки: АЗС   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   зарядная станция   машина   электромобиль   
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27  комментариев
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25k
SolomonA 2 часа назад
Придумали они, понимаешь...
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35k
Fat Lynx 10 минут назад
ШО, ОПЯТЬ?
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62k
Олег 21 минуту назад
как зарядка для лохов на трассе очень даже прибыльный бизнес. А бусик на дизеле
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62k
pynh Полчаса назад
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51
LozmanPozman 51 минуту назад
Зачем ставить второй двигатель,когда генератор можно подключить через коробку отбора мощности от основного двигла,тем более,если дизелёк,то он может тарабанить на средних оборотах вечность...
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47
Liberman 53 минуты назад
а что мешает сразу использовать ДВС на газу? нахрена эти тернистые пути с электрокарами?
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1k
Serg 54 минуты назад
"в огромной и холодной России" да, неудобно, но в больших городах это оправданно. Я, например, вполне мог бы пользоваться, пробеги небольшие, свой дом с гаражом, так что проблем с зарядкой нет., экономия на бензине существенная. Но вот начальная цена уничтожает всю последующую экономию напрочь, да и летом на море не поедешь на ней...
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3k
Алексей Лыков 59 минут назад
Придумали генератор в бусик засунуть, я правильно понял?
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46k
Игорь 59 минут назад
Т.е. заезжает эта хрень куда-то в дали дальние, заряжает 15 электромобилей (откуда они там возьмутся), и едет обратно на газовую заправку баллоны газом заправлять? А в это время подъезжает 16-й электромобиль и водитель не знает, ждать ему эту зарядку или как-то по другому крутиться?

В качестве разъездной тех.помощи ездить по трассам и заряжать вставшие электромобили (особенно зимой) сгодится.
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27k
Влад Час назад
Неужели и теперь не дойдет что электромобили это зло, особенно в огромной и холодной России?
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14k
Евгений Час назад
Отличный ход. ДВС, напрямую преобразует энергию сжиаемого топлива в движение, а тут, сначала в движение, потом движение в электричество, а потом электричество в движение. Хочется спросить у эколОгов: У вас с башкой всё в порядке?
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903
Дмитрий Час назад
И к чему эти электрички ,сплошные проблеммы и вред экологии.
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31k
Юрьевич 2 часа назад
Мамкины придумщики. Придумали они.
В мире уже не только прицепы с генераторами для электромобилей массово делают, но и прицепы пауэрбанки!
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51
LozmanPozman Юрьевич 47 минут назад
Это дешевле будет
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6k
livaneth 2 часа назад
Для удаленных районов лучше дровяную.
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Отличная мишень для РПГ-7.
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7k
_zmeeed 2 часа назад
...мощностью до 125 киловатт-часов.
Как от киловатт отнять часы и этим измерить мощность?
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47
Liberman _zmeeed 56 минут назад
наверное это количество энергии потраченное\выработанное за час,не?
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Круг замкнется, когда начнут жечь бензин или дизель для зарядки электромобилей
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