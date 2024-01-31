Все залипли в своих смартфонах

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ДТП произошло в Подмосковном Подрезково на Комсомольской улице. Водитель автомобиля такси допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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пункт 4.5.
На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
Правила для пешеходов учить надо. О них ещё в школе детям рассказывают... Если конечно не хотят, чтобы дети под машины попадали...
Так вот там ясно сказано. При переходе улицы посмотри налево, дойдя до середины на право. Потому как машина не е-бёт, а давит.
За переход дороги со смартфоном в руках, пешеход должен быть оштрафован, если жив остался, а если нет, то водителю нужно на корпус звезду рисовать, как за сбитый мессершмит.
Да. В данном случае водитель виноват. Но если бы сбитый кретин не пялился в экран, то он легко бы избежал травм.
- Привет, Зая, как дела? Ты где?
шутка злая из жизни