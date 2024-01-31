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Все залипли в своих смартфонах

Все залипли в своих смартфонах

Автор:
31 января 2024 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Такси   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   слепые   смартфон   
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ДТП произошло в Подмосковном Подрезково на Комсомольской улице. Водитель автомобиля такси допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Метки: Видео   ДТП   Такси   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   слепые   смартфон   
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16  комментариев
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17
Голован Щекн 2 часа назад
таксист по ходу то же в телефоне залипал, так как скорость маленькая и мог запросто без экстренного торможения остановиться. Но, потерпевшая все равно долго не проживет если так проезжую часть переходить будет
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3k
Сергей Викторович Час назад
Какая разница - куда смотрит пешеход когда переходит дорогу по правилам??? Водятлам надо просто вспомнить главный пункт ПДД: Автомобиль - источник повышенной опасности.
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5
Бумбалакидон Сергей Викторович Полчаса назад
пешеход должен смотреть по сторонам, ПДД:
пункт 4.5.
На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
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79
Артём ProFanas 17 минут назад
В отличии от водителя, пешеход не управляет источником повышенной опасности.
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5k
Шлагбаумэн 2 часа назад
Ну так-то она права, т.к. шла по переходному пешеходу, но сегодня мозг дома забыла (а может в ломбард заложила).
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Хотя я, как водитель, обычно и придерживаюсь стороны пешехода в таких ситуациях (как стороны более уязвимой при ДТП), но, честно говоря, был бы не против, если бы пешеходов штрафовали за пользование телефоном при пересечении проезжей части. Откровенно говоря, раздражает, когда по дороге идет зомби, отрешившись от всего мира. Снесёт, ведь, такой же зомби за рулём! Раздражает из-за непонимания - неужели на эти несколько опасных секунд нельзя отказаться от этого остро необходимого действа:
- Привет, Зая, как дела? Ты где?
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79
Артём Борис Карабанов Час назад
В некоторых странах уже штрафуют за телефоны и наушники на переходе.
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