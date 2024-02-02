Трагедия на ЖД переезде в Узбекистане

Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас

Умная электроника ему не помогла

Сама погибла и людей с собой забрала

Взорвалось колесо?

Без шанса на выживание

Гонщик на Тойоте Марк2 не успел найти свой столб и оставил ребёнка без родителей