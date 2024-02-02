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Трагедия на ЖД переезде в Узбекистане

Трагедия на ЖД переезде в Узбекистане

Автор:
02 февраля 2024 09:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   Узбекистан   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Сурхандарье,Узбекистан, автомобилист проигнорировал запрещающий сигнал светофора и устроил смертельное ДТП на ж/д переезде. Инцидент произошел 31 января между станциями Шурчи и Элбаён. 35-летний водитель автомобиля Дэу Джентра проезжал ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора и попал под поезд «Сариасия — Ташкент».
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Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   Узбекистан   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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13  комментариев
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4k
SmartCat101 Полчаса назад
сука! всю семью угробил!!!
ведь остановился же, увидел красный !!! зачем поехал? гандон недоразвитый
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88k
Taras Kozalupko 11 минут назад
Это хорошо, что он дома выпилился, а не у нас в каком нибудь Яндекс-такси, когда вез пассажиров на заказе
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1k
Леший 14 минут назад
даже я видел приближающийся поезд....а ещё поезда противно гудят на переездах....
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4k
xbrat 18 минут назад
Успел.... вот накуя?! Жаль детей
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6k
livaneth Полчаса назад
Это же обычный пятиместный седан. Как они туда в семером то поместились?
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102
Lex Lem 42 минуты назад
Сука...он ещё и выжил
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78k
Viktor 56 минут назад
Не, ну самое главное остановиться перед знаком "Стоп"!

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11k
Игорь Час назад
слов нет......
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10k
Алексей Час назад
Бинго! Выждал нужный момент
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11k
Борис Карабанов Час назад
Подвеску берёг - тихонечко переезжал. Осторожный водитель!
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6k
Харон Час назад
Вот же долбо********!
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392k
Алексей Час назад
просто п.и.д.а.р.
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