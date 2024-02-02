Трагедия на ЖД переезде в Узбекистане

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В Сурхандарье,Узбекистан, автомобилист проигнорировал запрещающий сигнал светофора и устроил смертельное ДТП на ж/д переезде. Инцидент произошел 31 января между станциями Шурчи и Элбаён. 35-летний водитель автомобиля Дэу Джентра проезжал ж/д переезд на запрещающий сигнал светофора и попал под поезд «Сариасия — Ташкент».
В автомобиле находилась семья из семи человек, удалось выжить 35-летнему водителю и его двухлетнему ребёнку, они находятся в больнице с различными травмами. 64-летняя мать водителя, его 29-летняя супруга и ещё трое несовершеннолетних детей скончались на месте происшествия.
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ведь остановился же, увидел красный !!! зачем поехал? гандон недоразвитый