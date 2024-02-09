Марк2 не успел доехать до своего столба

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ДТП произошло в Красноярске. Водитель белой иномарки решил подрифтовать на дороге, но что-то пошло не так. Легковушку развернуло, после чего в неё врезался другой автомобиль. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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