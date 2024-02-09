FISHKINET
Сообщество Аварии 7641 пост • 563 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Марк2 не успел доехать до своего столба

Марк2 не успел доехать до своего столба

Автор:
09 февраля 2024 11:05
Сообщество : Аварии
Метки: Mark II   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дрифт   идиот   машина   
942
1
1
ДТП произошло в Красноярске. Водитель белой иномарки решил подрифтовать на дороге, но что-то пошло не так. Легковушку развернуло, после чего в неё врезался другой автомобиль. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Mark II   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дрифт   идиот   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
845
Шурман Час назад
И бравые парни пошли разбираться . Видео оборвали и думаю так и было , типа ты на кого наехал .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
Дмитрий 42 минуты назад
Причем здесь Марк2? На видео Nissan Laurel
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

48773



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России
«Рядовое событие»: мэр Нижнего Тагила прокомментировал избиение 11-летней девочки-сироты детьми мигрантов
«Рядовое событие»: мэр Нижнего Тагила прокомментировал избиение 11-летней...
Набирающие популярность в сообществах
Советские часы, которые можно было носить на шее - как кулоны. А что, красиво!
Советские часы, которые можно было носить на шее - как кулоны. А что, красиво!
Пятничные Кубы
Пятничные Кубы
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к повреждениям (видео)
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бабушки у подъезда

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#машина#интересно#ДТП#Автовсячина#забавно#кот#Россия#история
#Прикол#автомобили#люди#интересное#авто аварии#дети#Китай#факты#кино#Еда
#Юмор#автомир#в мире#аварии#США#подборка#природа#Разное#Спорт#позитив
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил В такой ситуации виноват был бы любой водитель В такой ситуации виноват был бы любой водитель Пьяная женщина разбила 12 автомобилей на парковке Пьяная женщина разбила 12 автомобилей на парковке Протаранил 4 машины и решил сбежать Протаранил 4 машины и решил сбежать Сел за руль пьяным и разбил десяток автомобилей Сел за руль пьяным и разбил десяток автомобилей Куда все летят в такую погоду? Куда все летят в такую погоду?

На что жалуетесь?

Вернуться