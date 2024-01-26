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Из Nissan X-Trail сделали гусеничную скорую помощь для горных районов

Из Nissan X-Trail сделали гусеничную скорую помощь для горных районов

Автор:
26 января 2024 15:22
Сообщество : Автомир
Метки: Nissan   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   горы   машина   скорая помощь   тюнинг   
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Компания Nissan показала новый концепт на базе серийного кроссовера X-Trail актуального поколения. На этот раз прототип называется Mountain Rescue: вседорожник переоборудовали для экстренной помощи в горных районах, для чего вместо колёс снабдили гусеницами.
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Метки: Nissan   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   горы   машина   скорая помощь   тюнинг   
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2  комментария
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МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 56 минут назад
Вариант 1 - Из области несбыточных фантазий...
Вариант 2 - Для миллиардеров и их любовниц катающихся в Альпах.
Скорая помощь вызванная в США разорительное действие.
В Европе тоже самое.....
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842
Шурман Час назад
И сколько человек они в нем могут эвакуировать ?:) полтора землекопа ?
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