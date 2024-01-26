Из Nissan X-Trail сделали гусеничную скорую помощь для горных районов

Ходовую часть кроссовера модернизировали с помощью достаточно распространённых кит-комплектов, но производителя траков Nissan не уточняет. Зато известно, что к дорожному просвету кроссовера добавилось сразу 23 сантиметра.



Снаружи X-Trail оснастили расширенными колёсными арками, буксировочными проушинами, лебёдкой и дополнительным светом. На экспедиционном багажнике закреплены «люстра», эвакуационные носилки, лыжи и лопаты для снега.



Салон кроссовера преобразовали для поиска и транспортировки раненых или травмированных. Вместо заднего дивана появились место для лежачего человека и кресло для врача, а в передней части установлены GPS-навигатор и комплект коммуникационного оборудования. Кроме того, концепт оборудовали дроном и ящиком для хранения предметов первой необходимости.



Дебютировал прототип на одном из горнолыжных курортов Италии: таким способом Nissan рассчитывает подчеркнуть важность ответственного подхода к катанию на неподготовленных трассах.