Из Nissan X-Trail сделали гусеничную скорую помощь для горных районов

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Компания Nissan показала новый концепт на базе серийного кроссовера X-Trail актуального поколения. На этот раз прототип называется Mountain Rescue: вседорожник переоборудовали для экстренной помощи в горных районах, для чего вместо колёс снабдили гусеницами.
Ходовую часть кроссовера модернизировали с помощью достаточно распространённых кит-комплектов, но производителя траков Nissan не уточняет. Зато известно, что к дорожному просвету кроссовера добавилось сразу 23 сантиметра.
Снаружи X-Trail оснастили расширенными колёсными арками, буксировочными проушинами, лебёдкой и дополнительным светом. На экспедиционном багажнике закреплены «люстра», эвакуационные носилки, лыжи и лопаты для снега.
Салон кроссовера преобразовали для поиска и транспортировки раненых или травмированных. Вместо заднего дивана появились место для лежачего человека и кресло для врача, а в передней части установлены GPS-навигатор и комплект коммуникационного оборудования. Кроме того, концепт оборудовали дроном и ящиком для хранения предметов первой необходимости.
Дебютировал прототип на одном из горнолыжных курортов Италии: таким способом Nissan рассчитывает подчеркнуть важность ответственного подхода к катанию на неподготовленных трассах.
Снаружи X-Trail оснастили расширенными колёсными арками, буксировочными проушинами, лебёдкой и дополнительным светом. На экспедиционном багажнике закреплены «люстра», эвакуационные носилки, лыжи и лопаты для снега.
Салон кроссовера преобразовали для поиска и транспортировки раненых или травмированных. Вместо заднего дивана появились место для лежачего человека и кресло для врача, а в передней части установлены GPS-навигатор и комплект коммуникационного оборудования. Кроме того, концепт оборудовали дроном и ящиком для хранения предметов первой необходимости.
Дебютировал прототип на одном из горнолыжных курортов Италии: таким способом Nissan рассчитывает подчеркнуть важность ответственного подхода к катанию на неподготовленных трассах.
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