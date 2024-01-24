Сам справился. Нормальные не пострадали

1117
1
1
В Новосибирске на Бугринском мосту водитель тонированного в круг Мерседеса без госномеров не справился с управлением во время манёвра, автомобиль занесло и он самостоятельно убрался в сугроб.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Вызывай скорую быстрей"
- УАЗ пробил стену на парковке торгового центра
- Сама погибла и людей с собой забрала
- Без шанса на выживание
- Момент массового ДТП с грузовиками под Сургутом
Метки: Mercedes Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама