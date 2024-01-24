FISHKINET
Сообщество Аварии 7570 постов • 562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Сам справился. Нормальные не пострадали

Сам справился. Нормальные не пострадали

Автор:
24 января 2024 09:59
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1117
1
1
В Новосибирске на Бугринском мосту водитель тонированного в круг Мерседеса без госномеров не справился с управлением во время манёвра, автомобиль занесло и он самостоятельно убрался в сугроб.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Mercedes   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Андрей Час назад
ставки принимаются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
ProstoBoBka Полчаса назад
Молодец! Сам устранился, никого не задел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оксид Бетона 37 минут назад
Ставлю на чёрножопое убоище!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Олег 37 минут назад
за такие выкрутасы без номеров нужно реальный срок давать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
"тонированый придурок" хорошо сказал регик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Alex Час назад
Очередная обезьяна с осла не мерс пересела
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45895



Другие посты автора
Популярное в сообществах
24 интересных факта о культовом мультсериале "Утиные истории", о которых многие не знают
24 интересных факта о культовом мультсериале "Утиные истории", о которых многие не знают
«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста России
«Оно обесценилось и сегодня ничего не значит»: актёр Леонид Ярмольник отказался от...
Набирающие популярность в сообществах
Джин Элайза Тирни - самое прекрасное создание
Джин Элайза Тирни - самое прекрасное создание
Мэрилин Монро - имя чужое, но успех личный
Мэрилин Монро - имя чужое, но успех личный
Папа может все
Папа может все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Три состояния

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#ДТП#аварии#США#Автовсячина#позитив#забавно#Китай
#животные#в мире#интересно#люди#кино#факты#собака#природа#Разное#СССР
#автомир#машина#интересное#Юмор#авто аварии#история#фильм#Москва#кот#Суд
Папа может все Папа может все "Вызывай скорую быстрей" "Вызывай скорую быстрей" Момент массового ДТП с грузовиками под Сургутом Момент массового ДТП с грузовиками под Сургутом Сама погибла и людей с собой забрала Сама погибла и людей с собой забрала УАЗ пробил стену на парковке торгового центра УАЗ пробил стену на парковке торгового центра Сотрудники ГИБДД спровоцировали серьёзное ДТП и назначили виновных Сотрудники ГИБДД спровоцировали серьёзное ДТП и назначили виновных

На что жалуетесь?

Вернуться