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Сообщество Автомир 12611 постов • 852 подписчика подписаться
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В России начали дешеветь китайские автомобили

В России начали дешеветь китайские автомобили

Автор:
06 марта 2024 11:34
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   скидки   
1535
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В России резко подешевели китайские автомобили. Многие автопроизводители начали предлагать значительные скидки на свои автомобили.

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Метки: Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   скидки   
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20  комментариев
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Б.Касторский Час назад
Сначала было новинку и выбора особого не было. А сейчас кроме выбора, пусть исключительно китайского автопрома, люди поняли, что нет ни прежнего сервиса, ни тем более качества китайцев. Так что падение цены закономерно.
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23k
BiZ 4 минуты назад
аьуесть счастье. за 1.5 литра полквартиры.
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36k
Fat Lynx Час назад
Снижение на копейки по сравнению со стартовыми ценами... Глупо ожидать каких-то вменяемых цен, поскольку она (цена) складывается из суммы цены от производителя, пошлин, которыми облагает государство граждан за желание ездить на личном автомобиле, и маржи дистрибьютера. Тут подвинуться может только автосалон, и то только тогда, когда рынок пересытится предложением и продажи тупо станут... им придется по чуть-чуть снижать цену, что бы автосалон окупался хотя бы в ноль.
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