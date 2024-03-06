В России начали дешеветь китайские автомобили

Например, компания Omoda предлагает кроссовер C5 с выгодой в размере 460-530 тыс. рублей. Самая большая скидка предлагается на комплектацию Joy с двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 л.с., вариатором и передним приводом. Его можно приобрести за 2,15 млн рублей.



Также скидки предлагаются на C5 с аналогичным двигателем в комплектациях Lifestyle и Ultimate — 480 тыс. и 500 тыс. рублей соответственно. Итоговая стоимость первой модификации составит 2,34 млн рублей, а второй — 2,45 млн рублей.



За комплектации Active и Supreme, которые включают систему полного привода AWD и двигатель мощностью 150 л.с. объемом 1,6 литра в сочетании с роботизированной коробкой передач, предлагается скидка в размере 460 тыс. рублей (итоговая цена 2,68 млн рублей) и 489 тыс. рублей соответственно (2,8 млн рублей).



Все эти модели 2023 года выпуска. Также существует возможность снизить стоимость при покупке с помощью трейд-ин.



Компания FAW также предлагает «прямую» скидку на кроссовер Bestune T77 2023 года в размере 350 тыс. рублей, при этом общая сумма выгоды по всем программам составляет 690 тыс. рублей.



Марка Changan также не отстает: их кроссовер CS35plus New, седаны Lamore и Eado Plus стали доступнее на 20-100 тыс. рублей.