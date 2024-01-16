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В Уфе 8 января автомобиль Киа Рио под управлением 36-летней женщины столкнулся с двигавшимся по улице Кирова Шкода Карок. От удара первая иномарка сбила женщину на переходе. Пешеход и пассажир Киа были госпитализированы.
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