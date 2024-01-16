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Не в том месте, не в то время

Не в том месте, не в то время

Автор:
16 января 2024 08:47
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Уфе 8 января автомобиль Киа Рио под управлением 36-летней женщины столкнулся с двигавшимся по улице Кирова Шкода Карок. От удара первая иномарка сбила женщину на переходе. Пешеход и пассажир Киа были госпитализированы.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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8  комментариев
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24k
SolomonA 2 часа назад
Всегда удивлялся пешеходам, которые подходят к самому краю проезжей части. Вы настолько уверены в способностях ВСЕХ проезжающих водителей? Вы хотите сэкономить одну микросекунду на переходе? Всегда желательно, чтобы между вами и машинами был какой-то очень твердый и хорошо закрепленный предмет...
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8k
Puans-on 22 минуты назад
Бедную, как её к столбу-то приложило.
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391k
Алексей Полчаса назад
женщина хоть жива? а то сильно головой ударилась
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532
Sam Gore 41 минуту назад
Оба хотели проскочить, один на желтый, а второй недождался зелёноного и погнал на красно -желтый.......на всех парах
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5k
Харон Час назад
- Проскочу.
- Хрен ты у меня проскочишь!!!
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