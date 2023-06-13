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Porsche представила концепт-кар Mission X

Porsche представила концепт-кар Mission X

Автор:
13 июня 2023 11:46
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   электромобиль   
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На праздновании собственного 75-летия компания Porsche представила концепт полностью электрического гиперкара Mission X. В компании заявляют, что он является идейным наследником моделей 959, Carrera GT и 918 Spyder, а в плане применённых технологий предвосхищает будущие серийные автомобили.
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Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   электромобиль   
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