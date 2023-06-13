Porsche представила концепт-кар Mission X

Porsche Mission X, чьё название явно перекликается с предвестником Тайкана — концептом Mission E, имеет примерно 4,5 метра в длину, 2 метра в ширину и менее 1,2 метра в высоту при колёсной базе в 2,73 метра. Машина ездит на разноразмерных колёсах — 20-дюймовых спереди и 21-дюймовых сзади. Кузов окрашен в специально разработанный оттенок Rocket Metallic.



Включающая по четыре основных элемента фирменная головная оптика получила новое прочтение с вертикальной ориентацией — в духе гоночных моделей 906 и 908. Задние фонари растянуты на всю ширину кормы с подсвечиваемой надписью Porsche посередине: при зарядке в ней мигает литера E. Помимо прочего Mission X стал первым Porsche с обновлённым логотипом.



Салон гиперкара сделан подчёркнуто драйверским, что выражается в том числе в разных цветах отделки кресел водителя и пассажира. Оба при этом снабжены шеститочечными ремнями безопасности. На пассажирской стороне установлен специально разработанный в студии Porsche Design секундомер, чтобы замерять время прохождения круга.



Подробности о силовой установке не раскрываются. Известно лишь, что батареи установлены за креслами, а система является 900-вольтовой, что позволяет блокам аккумуляторов заряжаться примерно вдвое быстрее в сравнении с Taycan Turbo S. Также обещаны соотношение мощности и массы около 1 л.с. на 1 кг и прижимная сила намного больше, чем у нового 911 GT3 RS.



В Porsche говорят, что если Mission X пойдёт в серию, то станет самым быстрым дорожным автомобилем на Нюрбургринге. Это означает, что электромобилю предстоит обогнать гибрид Mercedes-AMG One, захвативший этот титул минувшей осенью. При этом абсолютный рекорд Северной петли всё ещё принадлежит Porsche: его в 2018 году установил спортпрототип 919 Hybrid Evo, проехавший 20,8-километровый круг за 5 минут 19,55 секунды.