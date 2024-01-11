Автодор показал видео от участников массового ДТП на трассе М11 и рассказал как делать не надо

По версии следователей, 70-летний житель Коврова управлял автомобилем Chery, на задней оси которого была установлена лысая резина. Это либо летняя, либо сильно изношенная зимняя. Шины сейчас изучают эксперты.



Также следователи восстановили хронологию событий того дня. По предварительной версии, водитель автомобиля Chery T19 не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, в результате чего оказался заблокирован в машине. Его супруга вышла на дорогу, чтобы установить знак аварийной остановки. Водители попутных машин, пытаясь объехать женщину, столкнулись друг с другом и врезались в ограждение, перекрыв проезжую часть.



В какой-то момент участником ДТП стал автомобиль Honda Stepwgn Spada, врезавшийся в ограждение. 50-летний водитель «Хонды» и его 30-летняя супруга вышли на проезжую часть, где их насмерть сбила машина.



Началась цепная реакция. Двигавшиеся следом автомобили начали врезаться в стоящие машины и сталкиваться друг с другом. В «Хонде» находились двое детей. Самый младший из них, 9-месячный младенец, погиб на месте. Другой, 2-летний ребенок, получил травмы. Позже его доставили в больницу. Также погиб 70-летний водитель Chery.



Следственными органами УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».