Автодор показал видео от участников массового ДТП на трассе М11 и рассказал как делать не надо

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Автодор решил показать водителям, как не надо вести себя на дороге. И сделал это с помощью записей с регистраторов участников массового ДТП на платной трассе М11 в Новгородской области.
"На примере ДТП на трассе М-11 "Нева", участниками которого стали водители более 50 машин, наглядно покажем, как соблюдение рекомендаций на табло может уберечь от серьёзных последствий.
Разгоняться, пусть даже на самой современной скоростной дороге, следует далеко не всегда. Условия движения, погода, видимость — каждый из этих факторов нужно учитывать. И скольких печальных ситуаций можно было бы избежать, просто снизив скорость в нужный момент"
Напомним, по последним данным почти семь десятков автомобилей. 19 пострадавших, четверо погибших, включая ребенка.
Разгоняться, пусть даже на самой современной скоростной дороге, следует далеко не всегда. Условия движения, погода, видимость — каждый из этих факторов нужно учитывать. И скольких печальных ситуаций можно было бы избежать, просто снизив скорость в нужный момент"
Напомним, по последним данным почти семь десятков автомобилей. 19 пострадавших, четверо погибших, включая ребенка.
Подробности ДТП
По версии следователей, 70-летний житель Коврова управлял автомобилем Chery, на задней оси которого была установлена лысая резина. Это либо летняя, либо сильно изношенная зимняя. Шины сейчас изучают эксперты.
Также следователи восстановили хронологию событий того дня. По предварительной версии, водитель автомобиля Chery T19 не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, в результате чего оказался заблокирован в машине. Его супруга вышла на дорогу, чтобы установить знак аварийной остановки. Водители попутных машин, пытаясь объехать женщину, столкнулись друг с другом и врезались в ограждение, перекрыв проезжую часть.
В какой-то момент участником ДТП стал автомобиль Honda Stepwgn Spada, врезавшийся в ограждение. 50-летний водитель «Хонды» и его 30-летняя супруга вышли на проезжую часть, где их насмерть сбила машина.
Началась цепная реакция. Двигавшиеся следом автомобили начали врезаться в стоящие машины и сталкиваться друг с другом. В «Хонде» находились двое детей. Самый младший из них, 9-месячный младенец, погиб на месте. Другой, 2-летний ребенок, получил травмы. Позже его доставили в больницу. Также погиб 70-летний водитель Chery.
Следственными органами УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Также следователи восстановили хронологию событий того дня. По предварительной версии, водитель автомобиля Chery T19 не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, в результате чего оказался заблокирован в машине. Его супруга вышла на дорогу, чтобы установить знак аварийной остановки. Водители попутных машин, пытаясь объехать женщину, столкнулись друг с другом и врезались в ограждение, перекрыв проезжую часть.
В какой-то момент участником ДТП стал автомобиль Honda Stepwgn Spada, врезавшийся в ограждение. 50-летний водитель «Хонды» и его 30-летняя супруга вышли на проезжую часть, где их насмерть сбила машина.
Началась цепная реакция. Двигавшиеся следом автомобили начали врезаться в стоящие машины и сталкиваться друг с другом. В «Хонде» находились двое детей. Самый младший из них, 9-месячный младенец, погиб на месте. Другой, 2-летний ребенок, получил травмы. Позже его доставили в больницу. Также погиб 70-летний водитель Chery.
Следственными органами УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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что то пылит впереди - не видно, дай догоню - 120 км/ч ...
Судя по видео к автодорогу вообще претензий никаких нет. Сделали что смогли.
Не зависимо от привода, лучшую резину надо ставить на зад!
Сам невольно был в подобной ситуации. Уехал в отпуск на летней резине, а у нас, даже для нашего региона неожиданно, в середине октября выпал снег.
Поискал по друзьям и знакомым, нашёл только пару зимней липучки. Скажем, в Белоруссии, я заметил, вообще мало кто зимой на зимней ездит.
Поставил эту пару на перед и поехал.
Уже до дома оставалось 50 км, ехал через соседний населённый пункт, скорость не более 30км/ч была, рулём не крутил, до тормоза не дотрагивался - меня просто на ровном месте раскрутило. Там не то, что руль куда-то вывернуть и газу добавить... Там доля секунды и хрен ты что успеешь сделать, только жена заорать успела.
Чел на втором видео держит дистанцию 1 секунда и меньше - результат предсказуем. Кстати, многие жители мегаполисов не соблюдают безопасную дистанцию - привыкают жаться в пробках, а на трассе это одно из важнейших правил.
Жаль, что дети, да и просто люди погибли!
Тут или все (подавляющее большинство) исполняют или тебе в зад въедут.
Я написал "все вокруг", а ты мне про какого-то единичного дебила
Там уголовка следкомом заведена и именно на Автодор.
Dura lex, sed lex.