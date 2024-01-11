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Автодор показал видео от участников массового ДТП на трассе М11 и рассказал как делать не надо

Автодор показал видео от участников массового ДТП на трассе М11 и рассказал как делать не надо

Автор:
11 января 2024 10:42
Сообщество : Аварии
Метки: m11   Автодор   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
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Автодор решил показать водителям, как не надо вести себя на дороге. И сделал это с помощью записей с регистраторов участников массового ДТП на платной трассе М11 в Новгородской области.

Подробности ДТП

По версии следователей, 70-летний житель Коврова управлял автомобилем Chery, на задней оси которого была установлена лысая резина. Это либо летняя, либо сильно изношенная зимняя. Шины сейчас изучают эксперты.

Также следователи восстановили хронологию событий того дня. По предварительной версии, водитель автомобиля Chery T19 не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение, в результате чего оказался заблокирован в машине. Его супруга вышла на дорогу, чтобы установить знак аварийной остановки. Водители попутных машин, пытаясь объехать женщину, столкнулись друг с другом и врезались в ограждение, перекрыв проезжую часть.

В какой-то момент участником ДТП стал автомобиль Honda Stepwgn Spada, врезавшийся в ограждение. 50-летний водитель «Хонды» и его 30-летняя супруга вышли на проезжую часть, где их насмерть сбила машина.

Началась цепная реакция. Двигавшиеся следом автомобили начали врезаться в стоящие машины и сталкиваться друг с другом. В «Хонде» находились двое детей. Самый младший из них, 9-месячный младенец, погиб на месте. Другой, 2-летний ребенок, получил травмы. Позже его доставили в больницу. Также погиб 70-летний водитель Chery.

Следственными органами УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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Метки: m11   Автодор   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
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23  комментария
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17k
Совранский 2 часа назад
2-ое видео прям "молодец" рег)
что то пылит впереди - не видно, дай догоню - 120 км/ч ...
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5k
Serj81 3 минуты назад
Это же какими нужно быть безмозглыми
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17k
_delphin_ 10 минут назад
А ещё каждый дятел-олень пытается пристроится в твою дистанцию. Тоже выбешивает.
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25k
Михаил Сметанкин 16 минут назад
Второе видео прям показательное! И предупреждение висит, и ограничение скорости, и автомобили аварийки включили и скорость снизили. Вот прям все говорило "ТОРМОЗИ". Но нет, мы же самый умный! Вот таких водителей надо прям по полной оформлять. Никакого оправдания! Нехрен ему на дорогах делать!

Судя по видео к автодорогу вообще претензий никаких нет. Сделали что смогли.
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4k
ProstoBoBka 18 минут назад
2 видео! Да полно таких водятлов! Впереди снежные завихрения от авто, но водятел сам не может додуматься скинуть скорость, специальное табло информирует о гололеде и скорость 70! Но водятлу пофиг...! Потом у таких летающих в такие погодные условия под 120 км/ч дол...ев виноваты все, только не они!
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24k
Евгений 45 минут назад
Знаю некоторых водятлов, которые считают, что если они на переднем приводе, то назад можно ставить что угодно.
Не зависимо от привода, лучшую резину надо ставить на зад!
Сам невольно был в подобной ситуации. Уехал в отпуск на летней резине, а у нас, даже для нашего региона неожиданно, в середине октября выпал снег.
Поискал по друзьям и знакомым, нашёл только пару зимней липучки. Скажем, в Белоруссии, я заметил, вообще мало кто зимой на зимней ездит.
Поставил эту пару на перед и поехал.
Уже до дома оставалось 50 км, ехал через соседний населённый пункт, скорость не более 30км/ч была, рулём не крутил, до тормоза не дотрагивался - меня просто на ровном месте раскрутило. Там не то, что руль куда-то вывернуть и газу добавить... Там доля секунды и хрен ты что успеешь сделать, только жена заорать успела.
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3k
portroy 52 минуты назад
Есть старое правило 3-х секунд для дистанции на дороге, оно же работает и для зоны видимости. Т.е. если тачка впереди проехала столб или иной ориентир на обочине, ты должен с ним поравняться не ранее чем через 3 секунды, тогда, скорее всего, хватит времени среагировать на изменения дорожной ситуации.
Чел на втором видео держит дистанцию 1 секунда и меньше - результат предсказуем. Кстати, многие жители мегаполисов не соблюдают безопасную дистанцию - привыкают жаться в пробках, а на трассе это одно из важнейших правил.
Жаль, что дети, да и просто люди погибли!
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6k
Алексей 55 минут назад
А вот интересно-участники и виновники ДТП добровольно делятся записями регистраторов? Или их изымают в принудительном порядке?
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18k
banzai7 Час назад
С другой стороны ехать 70 если все вокруг 120 фигачат тоже не безопасно.
Тут или все (подавляющее большинство) исполняют или тебе в зад въедут.
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157
ololo 2 часа назад
достаточно одного га*дона штопаного на лысой резине.....
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1k
rgubaev 2 часа назад
А теперь главный вопрос - КАК эти видео появились у Автодора, если они наверняка приобщены к делу как доказательства? И не является ли их публикация нарушением тайны следствия?
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