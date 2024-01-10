FISHKINET
Сообщество Аварии 7517 постов • 562 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Трусливый учитель. Устроил ДТП и пытался скрыться

Трусливый учитель. Устроил ДТП и пытался скрыться

Автор:
10 января 2024 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   педагог   скрылся с места ДТП   учитель   
1568
1
1
ДТП произошло на Калужском шоссе в Подмосковье. В селе Красная Пахра водитель кроссовера Джили решил "поучить" водителя Ситроена и после столкновения скрылся с места происшествия.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   педагог   скрылся с места ДТП   учитель   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Андрей 2 часа назад
за такое уже нужно не по КоАП наказывать, а по уголовной статье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
SmartCat101 17 минут назад
покушение на убийство! за такое надо реальные сроки давать и машины конфисковывать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Александр 18 минут назад
Так что по итогу с Ксюхой-то?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
BarOb 20 минут назад
Если бы таких пожизненно лишали прав, то автовладельцы вздохнули бы свободнее. Дороги бы стали свободнее от машин, тем более от самых больных на голову нарушителей. Но всё как обычно, поймают и напишут что у него 84 неоплаченных штрафа, оштрафуют и отпустят дальше нарушать и подвергать опасности жизни порядочных водителей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ProstoBoBka Полчаса назад
И женщина из geely орет у него нога больная... У водятла gelly голова больная, вытворил такую [мат] и по съе.... Лох еб...ый.

Снизу комментарии "отправить видео и его лишат прав"! Кого лишат? На записи номера видны? Читаемы? Таких водятлов только так догонять и пи...ть, пи...ть чтобы не было видно на регистраторе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 51 минуту назад
Про бмв будут комментарии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
МихА Час назад
Эти учителя все ссыкливые пи.да.ра.сы, только и могут что нагадить и газ в пол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Viktor Час назад
Прощайте права!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Не терпилу обидели на дороге. Не было возможности терпеть дол.ба.ёбу. Не терпила - синоним уе.ба.ного истеричного труса, у котрого в лексиконе в обязательном порядке есть слово "чушпан", и который смелый в стаде таких же баранов, как он.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
dima423 Час назад
Да пусть бы ехал...видео есть, прав лишат, ремонт повесят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
AzuveR Час назад
Видео отправить в дпс. Лишение прав обеспечено. Дятел уехал с места дтп .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

43823



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота
Мужчина из Коломны приехал в город Егорьевск, чтобы спасти застрявшего на колокольне кота
Попавшихся на торговле наркотиками новых россиян лишили гражданства
Попавшихся на торговле наркотиками новых россиян лишили гражданства
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Корова на дороге. Можно ли ее объехать по «встречке»?
Корова на дороге. Можно ли ее объехать по «встречке»?
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждая девушка перед выходом

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#аварии#авто аварии#Юмор#знаменитости#США#актеры#Автовсячина
#животные#факты#автомир#ДТП#Прикол#интересное#роль#шоу бизнес#съемка#познавательно
#в мире#машина#люди#кино#фильм#забавно#милота#природа#дети#Суд
Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Игровую приставку Xbox Series S превратили в тостер (2 фото) Миксер без тормозов в центре города Миксер без тормозов в центре города Авария дня. Занос ценою в 4 жизни Авария дня. Занос ценою в 4 жизни Наркоман на автомобиле каршеринга протаранил 5 автомобилей и АЗС Наркоман на автомобиле каршеринга протаранил 5 автомобилей и АЗС Авария дня. Ничего не видно - иду на обгон Авария дня. Ничего не видно - иду на обгон Вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом Вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом

На что жалуетесь?

Вернуться