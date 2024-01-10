Трусливый учитель. Устроил ДТП и пытался скрыться

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ДТП произошло на Калужском шоссе в Подмосковье. В селе Красная Пахра водитель кроссовера Джили решил "поучить" водителя Ситроена и после столкновения скрылся с места происшествия.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина педагог скрылся с места ДТП учитель
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Снизу комментарии "отправить видео и его лишат прав"! Кого лишат? На записи номера видны? Читаемы? Таких водятлов только так догонять и пи...ть, пи...ть чтобы не было видно на регистраторе!
Я к тому, что 90% подобных случаев не подпадает под оценку с позиции "янетерпила". Людям реально сложно перестроиться.
Ну лгбт-шники видимо как веганы, им очень хочется всем об этом рассказать.