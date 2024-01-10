Когда-нибудь он научится пользоваться зеркалами и головой

1509
1
1
Видео из Тюменской области. Автор сообщает - "Естественный отбор в действии, но перед этим он жарил через двойные сплошные у Казармы"
Источник:
Ссылки по теме:
- Массовое ДТП на платной трассе М11 в Новгородской области
- Наркоман на автомобиле каршеринга протаранил 5 автомобилей и АЗС
- Перепутала педали? "Покатушки" по тротуару на 200 000 рублей
- Наглядный пример, почему нужно держать дистанцию
- Вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама