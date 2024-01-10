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Когда-нибудь он научится пользоваться зеркалами и головой

Когда-нибудь он научится пользоваться зеркалами и головой

Автор:
10 января 2024 09:40
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео из Тюменской области. Автор сообщает - "Естественный отбор в действии, но перед этим он жарил через двойные сплошные у Казармы"

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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3k
Вячеслав Минуту назад
Двойной обгон у регика это как?
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1k
Alexandr 14 минут назад
Это была зависть.
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61k
Олег 22 минуты назад
очень люблю крутить рулём на гололёде
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