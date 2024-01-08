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Около 30 автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Тульской области

Около 30 автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Тульской области

Автор:
08 января 2024 12:51
Сообщество : Аварии
Метки: m4   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   платная дорога   
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Погодные условия и невнимательность автомобилистов стали причиной массового ДТП 2 января в Тульской области. Авария произошла на 270 километре трассы М4 «Дон». Столкнулись около 30 автомобилей. По данным ГИБДД, причиной массовой аварии стали снегопад и плохая видимость.
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Метки: m4   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   платная дорога   
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3  комментария
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1k
Сергей 2 часа назад
что за ошибки в тексте?
"По данным ГИБДД, причиной массовой аварии стали снегопад и плохая видимость."
причиной массовой аварии стало несоблюдение ПДД(пункт о соответствии скорости погодным условиям) и отсутствие мозга у автовладельцев
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41k
Example 6.2.6 Час назад
У участников ДТП, было бы неплохо проверить износ и сезонную маркировку шин. А то у нас многие любят сэкономить и кататься на лете, или на "всесезонке".. и ладно б они на таких покрышках ездили медленно как пенсионеры, выдерживая большую дистанцию с впереди идущим авто.. нет, гоняют как летом.
Думаю скоро, хоть кто-то из участников ДТП поделится с интернетом записью с видеорегистратора, и тогда станет понятно, что там с видимостью и тормозным путём.
Возможно там видимость как в к\ф Мгла.. но обычно с такими дорожными условиями, адекватные водители ползут с черепашьей скоростью, зорко вглядываясь вперёд с максимальной концентрацией внимания на дорожную обстановку.
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835
АртемШишков Час назад
Потому что не хрен в телефонах сидеть и рулить одновременно
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