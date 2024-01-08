Около 30 автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Тульской области

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Погодные условия и невнимательность автомобилистов стали причиной массового ДТП 2 января в Тульской области. Авария произошла на 270 километре трассы М4 «Дон». Столкнулись около 30 автомобилей. По данным ГИБДД, причиной массовой аварии стали снегопад и плохая видимость.
По предварительным данным, пострадали 4 человека: трое взрослых и один ребёнок. Это 56-летний мужчина, 55-летняя и 33-летняя женщины, а также 14-летняя девочка. Все пострадавшие были доставлены в больницы.
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"По данным ГИБДД, причиной массовой аварии стали снегопад и плохая видимость."
причиной массовой аварии стало несоблюдение ПДД(пункт о соответствии скорости погодным условиям) и отсутствие мозга у автовладельцев
Думаю скоро, хоть кто-то из участников ДТП поделится с интернетом записью с видеорегистратора, и тогда станет понятно, что там с видимостью и тормозным путём.
Возможно там видимость как в к\ф Мгла.. но обычно с такими дорожными условиями, адекватные водители ползут с черепашьей скоростью, зорко вглядываясь вперёд с максимальной концентрацией внимания на дорожную обстановку.