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Легковой автомобиль смяло в "гармошку"

Легковой автомобиль смяло в "гармошку"

Автор:
22 июня 2023 12:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое дтп   машина   смертельное ДТП   
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17 июня около 12:25 произошла Массовая авария произошла на трассе М-7. В поселке Кугеси в Чебоксарском районе столкнулись четыре автомобиля: два большегруза Scania и Renault, а также два легковых автомобиля Renault Logan и Nissan Terrano.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое дтп   машина   смертельное ДТП   
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4  комментария
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13k
Kostick Час назад
во многих странах законодательно обязывают большегрузы оснащать AEB (система предотвращения столкновений). по факту, а уж в стоимости тягача, это реальные копейки от общего ценника авто. а жизни спасенные бесценны. точно уже не помню, но вроде в берлине, во время террористической атаки, когда представители самой мирной религии угнали фуру, и начали народ давить - по итогу именно эта система остановила грузовик. иначе жертв было бы намного больше.
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5k
Stas Час назад
Когда уже введут более жесткие требования к проверкам фур на тех.пригодность?! Вечно вылетающие покрышки и отказывающие тормоза!
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