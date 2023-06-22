Легковой автомобиль смяло в "гармошку"

От удара «Рено» сильно смяло. 64-летний водитель этой машины погиб. Трое из «Ниссана» были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.



По словам очевидцев, водитель большегрузного автомобиля «Рено» врезался в стоящий на светофоре «Логан», буквально смяв его и отбросив на стоящий впереди «Ниссан», который от удара отбросило на другую фуру.