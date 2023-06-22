Легковой автомобиль смяло в "гармошку"

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17 июня около 12:25 произошла Массовая авария произошла на трассе М-7. В поселке Кугеси в Чебоксарском районе столкнулись четыре автомобиля: два большегруза Scania и Renault, а также два легковых автомобиля Renault Logan и Nissan Terrano.
От удара «Рено» сильно смяло. 64-летний водитель этой машины погиб. Трое из «Ниссана» были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
По словам очевидцев, водитель большегрузного автомобиля «Рено» врезался в стоящий на светофоре «Логан», буквально смяв его и отбросив на стоящий впереди «Ниссан», который от удара отбросило на другую фуру.
По словам очевидцев, водитель большегрузного автомобиля «Рено» врезался в стоящий на светофоре «Логан», буквально смяв его и отбросив на стоящий впереди «Ниссан», который от удара отбросило на другую фуру.
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