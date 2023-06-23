Потерял сознание и устроил массовое ДТП

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19 июня в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого 72-летний водитель кроссовера Toyota RAV4, потерял сознание за рулем и выехал на встречную полосу, где протаранил автомобили Nissan Sunny, Nissan Note, Nissan Noah, Toyota Camry и BMW X5. Водитель Toyota RAV4, а также женщина-водитель Sunny и её пассажир были госпитализированы.
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ПС: Теперь старый пердун никогда в жизни не расплатится за поврежденные машины. Будет ныть про маленькую пенсию, а потом благополучно помрет.