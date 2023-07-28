На трассе М-8 в Ярославской области столкнулось 9 автомобилей

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27 июля в 11 часов на 126 километре трассы М-8 «Холмогоры»в Переславском районе произошло массовое ДТП с участием 8 легковых автомобилей и грузовика.
Пострадали 4 человека, в том числе 10-летний ребенок. По факту произошедшего проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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