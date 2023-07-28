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На трассе М-8 в Ярославской области столкнулось 9 автомобилей

На трассе М-8 в Ярославской области столкнулось 9 автомобилей

Автор:
28 июля 2023 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
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27 июля в 11 часов на 126 километре трассы М-8 «Холмогоры»в Переславском районе произошло массовое ДТП с участием 8 легковых автомобилей и грузовика.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
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