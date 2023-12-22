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Гусеничный Ford F-150 принадлежавший Кену Блоку выставили на продажу

Гусеничный Ford F-150 принадлежавший Кену Блоку выставили на продажу

Автор:
22 декабря 2023 14:28
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Автовсячина   Кен Блок   авто   автомир   автомобили   гусеница   машина   пикап   
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На площадке LBI Limited выставили на продажу одну из машин покойного экстремала Кена Блока — Ford F-150 RaptorTRAX. Пикап с гусеницами Mattracks вместо стандартных колёс стал героем нескольких популярных трюковых видео, которые к настоящему времени собрали свыше 15 миллионов просмотров. Теперь за него хотят выручить 195 тысяч долларов.

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Метки: Ford   Автовсячина   Кен Блок   авто   автомир   автомобили   гусеница   машина   пикап   
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1  комментарий
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ruslan d 54 минуты назад
Крутая тачила
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