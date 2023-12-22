Гусеничный Ford F-150 принадлежавший Кену Блоку выставили на продажу

RaptorTRAX основан на обычном F-150 SuperCab образца 2009 года, при этом он был доработан с помощью компонентов от F-150 Raptor 2013-го. Штатный 5,4-литровый восьмицилиндровый атмосферник заменили на 6,2-литровый Boss V8, дополнив его нагнетателем Whipple. В результате мощность превысила 650 лошадиных сил.



Также Ford F-150 RaptorTRAX получил новые бамперы, альтернативную светотехнику, включая дополнительные световые балки, багажник на крыше, кресла Recaro в кабине и на грузовой платформе с особыми дугами безопасности и креплением для сноубордов. Замена колёс на гусеницы потребовала доработок подвески, а днище получило дополнительную защиту. Финальный штрих — ливрея Monster Energy с логотипами Hoonigan.



Впервые RaptorTRAX показали в ролике 2014 года, снятом в Канаде при участии сноубордистов Зака Хейла и Итана Дейса. К настоящему времени у него уже свыше 5,3 миллиона просмотров. Сколько километров в общей сложности намотал уникальный пикап Кена Блока — не уточняется.