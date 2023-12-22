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В России предложили ввести налоговый вычет на покупку нового автомобиля

В России предложили ввести налоговый вычет на покупку нового автомобиля

Автор:
22 декабря 2023 15:55
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Госдума   авто   автомир   автомобили   депутат   закон   машина   налог   налоговый вычет   
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В России хотят ввести налоговый вычет на покупку отечественного автомобиля. С инициативой выступил депутат Госдумы Владислав Даванков. По его мнению, гражданам России необходимо дать возможность получить налоговый вычет при покупке нового автомобиля. Однако автомобиль должен быть отечественным, то есть, изготовленным в России. Соответствующее письмо депутат направил Михаилу Мишустину.

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Метки: Автовсячина   Госдума   авто   автомир   автомобили   депутат   закон   машина   налог   налоговый вычет   
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2  комментария
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7k
Горец Ю 11 минут назад
Ждём повышения на 13% цены.
При покупке у барыг ( не у застройщика) квартиры меня так и успокаивали -выж получите выыыычет!!!!
Барыги.
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3k
lekha-fil 3 минуты назад
Они затрахали вливать деньги в отечественный автопром.
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Добрый Бабайка

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