В России предложили ввести налоговый вычет на покупку нового автомобиля

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В России хотят ввести налоговый вычет на покупку отечественного автомобиля. С инициативой выступил депутат Госдумы Владислав Даванков. По его мнению, гражданам России необходимо дать возможность получить налоговый вычет при покупке нового автомобиля. Однако автомобиль должен быть отечественным, то есть, изготовленным в России. Соответствующее письмо депутат направил Михаилу Мишустину.
Владислав Даванков: «Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть инициативу о введении налогового вычета на покупку нового отечественного автомобиля и в случае ее поддержки прошу поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать».
Владислав Даванков считает, что налоговый вычет позволит увеличить спрос на производимые в России легковые автомобили.
Владислав Даванков считает, что налоговый вычет позволит увеличить спрос на производимые в России легковые автомобили.
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