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Суд огласил наказание за страшное смертельное ДТП

Суд огласил наказание за страшное смертельное ДТП

Автор:
22 декабря 2023 10:45
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Суд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Это ДТП произошло ещё летом в Нижнем Новгороде. Тогда в автомобиле Джили погибли пять человек, в том числе двухмесячные девочки-двойняшки. Только вчера завершился суд, где 61-летнему водителю грузовика огласили приговор — пять лет с отбыванием наказания в колонии-поселении и 2,5 года запрещено садиться за руль. Как вы считаете, справедливое наказание?

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Метки: Видео   ДТП   Суд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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22  комментария
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37k
Андрей Иванов 2 часа назад
Срок маленький при такой вине, а уж права надо отбирать пожизненно после такого с пожизненным сроком автоматически при попытке управления без прав
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4k
Андрей 37 минут назад
Не судите. И не судимы будите.
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188
ruslan d 46 минут назад
Легко отделался ... Капец, 5 человек убил ...
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8k
Колорад Час назад
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4k
Руслан Час назад
Очень гуманный у нас суд...Чрезмерно, я бы сказал. За такое количество погибших надо пожизненное давать. И обязательно имущественная ответственность. Чтобы всё, что есть пошло на компенсации родственникам погибших.
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891
Михаил Час назад
5 лет поселения за 5 смертей? А сколько там за брошеный стаканчик дали?
Идиоты... Интересно есть ли родственники у погибших и как они такой приговор восприняли?
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20k
Александр 2 часа назад
Помню тут кто-то доказывал что по статистике грузовики не такие и опасные на дороге.
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2k
Илья 2 часа назад
По справедливости надо было грохнать водилу 4х его ближайших родственников. Но справедливость и закон это две разные вещи .
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507
no. 2 часа назад
за пять фрагов без попытки снизить скорость надо в жопу шипованным колом, а не в колонию. гуманисты фиговы.
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92
Феличита 2 часа назад
сложно судить.... но маловато практически за умышленное убийство
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92
Феличита JagaJaga 2 часа назад
водиле, который так едет, явно было похрен что он кого-то убьет
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279
JagaJaga Артём 52 минуты назад
Ну понятное дело, для него это дом родной))
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