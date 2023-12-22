Суд огласил наказание за страшное смертельное ДТП

В Автозаводском районе г.Н.Новгорода водитель грузового автомобиля признан виновным в смертельном ДТП с участием малолетних Следствием и судом установлено, что 22 июня 2023 года подсудимый, двигаясь по проезжей части дороги на грузовом автомобиле с прицепом на 411-м километре трассы М-7, не соблюдая безопасную дистанцию и не приняв мер к снижению скорости совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пятеро пассажиров легкового автомобиля, среди которых двое малолетних детей, скончались на месте. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии- поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

2023-12-22T10:45:09+03:00