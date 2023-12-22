Суд огласил наказание за страшное смертельное ДТП

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Это ДТП произошло ещё летом в Нижнем Новгороде. Тогда в автомобиле Джили погибли пять человек, в том числе двухмесячные девочки-двойняшки. Только вчера завершился суд, где 61-летнему водителю грузовика огласили приговор — пять лет с отбыванием наказания в колонии-поселении и 2,5 года запрещено садиться за руль. Как вы считаете, справедливое наказание?
В Автозаводском районе г.Н.Новгорода водитель грузового автомобиля признан виновным в смертельном ДТП с участием малолетних
Следствием и судом установлено, что 22 июня 2023 года подсудимый, двигаясь по проезжей части дороги на грузовом автомобиле с прицепом на 411-м километре трассы М-7, не соблюдая безопасную дистанцию и не приняв мер к снижению скорости совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пятеро пассажиров легкового автомобиля, среди которых двое малолетних детей, скончались на месте.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии- поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
Следствием и судом установлено, что 22 июня 2023 года подсудимый, двигаясь по проезжей части дороги на грузовом автомобиле с прицепом на 411-м километре трассы М-7, не соблюдая безопасную дистанцию и не приняв мер к снижению скорости совершил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении легковым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия пятеро пассажиров легкового автомобиля, среди которых двое малолетних детей, скончались на месте.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии- поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.
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Метки: Видео ДТП Суд аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Я имею в виду, смог бы он на оке вот так смять чужой автомобиль просто врезавшись сзади?
И если нет (потому что вы не такой палач), что кто должен это сделать?