"Сармат жил, Сармат жив, Сармат будет жить!" Знаменитый "Сармат-мобиль" разбился на трассе М10 в Тверской области

Хорошо знакомый многим водителям столичного региона «Сармат-мобиль» - "девятка" с макетом ркетного комплекса на крыше, таки нашел приключения на свой капот, пав жертвой ДТП в Тверской области. В Вышнем Волочке его протаранил Renault. Все живы – водители отделались лёгкими травмами.
Владелец «Сармат-мобиля» Равиль Гарифуллин рассказал «Подъёму», что в Renault на светофоре неожиданно сработала подушка безопасности. Водитель не справился с управлением, и автомобиль вынесло на встречную полосу.
У него лёгкое сотрясение, а у меня локоть и колено – синяки.
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Причиной ДТП стал взрыв подушки безопасности на руле легковушки. Сотрудники ГИБДД, подъехавший на место аварии озадаченно сказали, что это первый такой случай в их практике.
Это страховой случай, по большому счёту. По выплатам ещё неизвестно, я в страховую не ходил. Но он как бы не отрицает свою вину.
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После ДТП заплатить штраф пришлось и самому Гарифуллину.
Руководство ГИБДД надавило на патруль этот и велели им оштрафовать меня за то, что внёс изменения в конструкцию. Хотя я им документ показываю, что эта конструкция является грузом, а не изменением. Оштрафовали на 500 рублей, заплатил 250.
По словам Гарифуллина, проект «Сармат-мобиль» после ДТП существовать не перестанет — он собирается купить новый ВАЗ-2109, переставить на него ракетный комплекс и вновь попытаться добраться до Вашингтона. Кстати, сам «Сармат» остался цел, потому что «наши ракеты делают на совесть».
Машина под списание. Сейчас вопросы порешаю, а потом снова поставлю «Сармат» и буду ездить. Мы сейчас ищем машину, такую же «девятку». То есть, визуально ничего не поменяется. Сейчас по рынку посмотрел – где-то в районе 300 тысяч стоит в хорошем состоянии
, - оптимистично рассудил хозяин "Сармата".
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Блин, скоро моя раздолбанная "копейка" будет стоить целое состояние, (Оптимист)
Объясните этому идиоту, что Вашингтон находится на другом континенте.
ЗЫ Вообще, такими вещами не шутят... У них там на западе звучат призывы нанести ядерный удар по России, у нас идиоты подобные разъезжают, в итоге порог применения ядерного оружия снижается с невероятной скоростью. После массового применения ядерного оружия, на этой планете останутся только тараканы и мелкие морские животные... если конечно планета сохранится. Даже если где-то останутся люди, то ни о какой цивилизации и речи быть не может! Человечество, если выживет в ядерной войне будет откинуто на тысячи лет назад!
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Ну это слишком - обвинять в таком людей на девятках.
а человечество...
так-то мы уже третья или четвёртая цивилизация здесь, говорят. ну будет пятая. люди не вши, их хер выведешь ещё с планеты
Приятно, что человек патриот.
Но такой груз на багажнике все таки создает повышенный риск травм при ДТП - может сорваться "груз" и, как минимум, увеличит повреждения другого автомобиля.