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"Сармат жил, Сармат жив, Сармат будет жить!" Знаменитый "Сармат-мобиль" разбился на трассе М10 в Тверской области

"Сармат жил, Сармат жив, Сармат будет жить!" Знаменитый "Сармат-мобиль" разбился на трассе М10 в Тверской области

Автор:
21 декабря 2023 22:54
Сообщество : Аварии
Метки: Вышний Волочек   ДТП   Сармат-мобиль   Тверь   сармат   трасса   
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Хорошо знакомый многим водителям столичного региона «Сармат-мобиль» - "девятка" с макетом ркетного комплекса на крыше, таки нашел приключения на свой капот, пав жертвой ДТП в Тверской области. В Вышнем Волочке его протаранил Renault. Все живы – водители отделались лёгкими травмами.

Владелец «Сармат-мобиля» Равиль Гарифуллин рассказал «Подъёму», что в Renault на светофоре неожиданно сработала подушка безопасности. Водитель не справился с управлением, и автомобиль вынесло на встречную полосу.

У него лёгкое сотрясение, а у меня локоть и колено – синяки.

Причиной ДТП стал взрыв подушки безопасности на руле легковушки. Сотрудники ГИБДД, подъехавший на место аварии озадаченно сказали, что это первый такой случай в их практике.

Это страховой случай, по большому счёту. По выплатам ещё неизвестно, я в страховую не ходил. Но он как бы не отрицает свою вину.

После ДТП заплатить штраф пришлось и самому Гарифуллину.

Руководство ГИБДД надавило на патруль этот и велели им оштрафовать меня за то, что внёс изменения в конструкцию. Хотя я им документ показываю, что эта конструкция является грузом, а не изменением. Оштрафовали на 500 рублей, заплатил 250.

По словам Гарифуллина, проект «Сармат-мобиль» после ДТП существовать не перестанет — он собирается купить новый ВАЗ-2109, переставить на него ракетный комплекс и вновь попытаться добраться до Вашингтона. Кстати, сам «Сармат» остался цел, потому что «наши ракеты делают на совесть».

Машина под списание. Сейчас вопросы порешаю, а потом снова поставлю «Сармат» и буду ездить. Мы сейчас ищем машину, такую же «девятку». То есть, визуально ничего не поменяется. Сейчас по рынку посмотрел – где-то в районе 300 тысяч стоит в хорошем состоянии

, - оптимистично рассудил хозяин "Сармата".

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Метки: Вышний Волочек   ДТП   Сармат-мобиль   Тверь   сармат   трасса   
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13  комментариев
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123
Топор плывёт 56 минут назад
Да, поймите вы. Не запугать такими ракетами Вашингтон. У них это только может вызвать смех. Не понятно из чего слепленная ракета, прикрученная верёвками к старому ведру с болтами. Вы надеетесь. что они умрут от смеха? Не пора заканчивать эти африканские обряды? Да ещё и портрет Путина к этому прикрепили. Это же унизительно.
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5k
Suvar_ Полчаса назад
стесняюсь спросить, какие конструктивные изменения он внес? визуально чисто груз.
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10k
Борис Карабанов Час назад
300 000 "Девятка".
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31k
Юрьевич Час назад
"и вновь попытаться добраться до Вашингтона."

Объясните этому идиоту, что Вашингтон находится на другом континенте.

ЗЫ Вообще, такими вещами не шутят... У них там на западе звучат призывы нанести ядерный удар по России, у нас идиоты подобные разъезжают, в итоге порог применения ядерного оружия снижается с невероятной скоростью. После массового применения ядерного оружия, на этой планете останутся только тараканы и мелкие морские животные... если конечно планета сохранится. Даже если где-то останутся люди, то ни о какой цивилизации и речи быть не может! Человечество, если выживет в ядерной войне будет откинуто на тысячи лет назад!
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36k
albedo 2 часа назад
Спасибо, конечно.
Приятно, что человек патриот.
Но такой груз на багажнике все таки создает повышенный риск травм при ДТП - может сорваться "груз" и, как минимум, увеличит повреждения другого автомобиля.
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123
Топор плывёт Seryi_spb 8 минут назад
Если бы у него были проблемы с головой или бы он просто был ура-патриотом, то он бы давно пошел на СВО, даже не дожидаясь повестки. Посмотрите на него. Молодой и здоровый. Думаю, таким образом он косит от СВО, а ещё и зарабатывает на своих доверчивых сторонниках.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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