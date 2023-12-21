"Сармат жил, Сармат жив, Сармат будет жить!" Знаменитый "Сармат-мобиль" разбился на трассе М10 в Тверской области

Машина под списание. Сейчас вопросы порешаю, а потом снова поставлю «Сармат» и буду ездить. Мы сейчас ищем машину, такую же «девятку». То есть, визуально ничего не поменяется. Сейчас по рынку посмотрел – где-то в районе 300 тысяч стоит в хорошем состоянии