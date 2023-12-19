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Не уступил дорогу и устроил серьёзную аварию

Не уступил дорогу и устроил серьёзную аварию

Автор:
19 декабря 2023 09:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Момент столкновения 4 автомобилей под Новосибирском попал в объектив видеорегистратора. Авария с участием Субару Легаси, Хюндай Туссан, Хюндай Солярис и Тойота Камри произошла 14 декабря на въезде в Краснообск. Водитель на Камри поворачивал налево не уступив дорогу автомобилю Субару, после чего последняя вылетела на встречную полосу и столкнулась ещё с двумя автомобилями.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Все повернули и я повернул...
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25k
Павел Плеханов 20 минут назад
Сразу две грубых ошибки:
- Начинать поворот вслед за передним, не видя полностью ситуацию на дороге.
- Забыть про то, что зима, и табун японских лошадей под капотом не даст возможность резко упорхнуть с перекрестка, как летом.
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15k
Объект реальности 56 минут назад
а я смотрю модно стало без света фар ездить.
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41
volovikd Час назад
Залип на бампере впереди идущего. Сработал инстинкт следования за ведущим (уткой-матерью).
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20k
Александр Час назад
А то тут любят рассказывать, что при повороте налево невозможно увидеть мотоцикл, тут целая машина в паре десятков метров и тоже не видно.
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