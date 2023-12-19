Не уступил дорогу и устроил серьёзную аварию

1480
1
1
Момент столкновения 4 автомобилей под Новосибирском попал в объектив видеорегистратора. Авария с участием Субару Легаси, Хюндай Туссан, Хюндай Солярис и Тойота Камри произошла 14 декабря на въезде в Краснообск. Водитель на Камри поворачивал налево не уступив дорогу автомобилю Субару, после чего последняя вылетела на встречную полосу и столкнулась ещё с двумя автомобилями.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Дружище, ну едь ты быстрее"
- ДТП на угнанном автомобиле
- Пролёт на красный с катапультированием
- В нужном месте в нужное время
- Последний трюк молодого гонщика
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
Новости партнёров
реклама
- Начинать поворот вслед за передним, не видя полностью ситуацию на дороге.
- Забыть про то, что зима, и табун японских лошадей под капотом не даст возможность резко упорхнуть с перекрестка, как летом.