Не уступил дорогу и устроил серьёзную аварию

Момент столкновения 4 автомобилей под Новосибирском попал в объектив видеорегистратора. Авария с участием Субару Легаси, Хюндай Туссан, Хюндай Солярис и Тойота Камри произошла 14 декабря на въезде в Краснообск. Водитель на Камри поворачивал налево не уступив дорогу автомобилю Субару, после чего последняя вылетела на встречную полосу и столкнулась ещё с двумя автомобилями.

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