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Учудил на парковке и скрылся

Учудил на парковке и скрылся

Автор:
15 декабря 2023 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   парковка   скрылся с места ДТП   
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8 декабря в Красноярске на улице Лесопарковой водитель Хонды врезался в Шкоду, после чего,со слов очевидцев, обматерил женщину-водителя, попытался её сбить и уехал, задев припаркованную Мазду.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   парковка   скрылся с места ДТП   
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13  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Да что начудил? Запись с камер есть, прав можно считать уже нет. Возмещать будет.
Но сталкивался с такой категорией людей. Дескать, да что там за повреждения! А я тороплюсь, так что давай разъедемся каждый при своем.
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22k
BiZ 6 минут назад
черного слепошарого не оправдываю, но белый поворачивал как еьанат.
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340
ruslan d 19 минут назад
Да было бы из-за чего переживать , а мужик себе проблем на ровном месте создал ...
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3k
xbrat 24 минуты назад
Какая парковка убранная )) Места вагон и тележка, а они разъехаться не смогли
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1k
Леший 46 минут назад
ну как я вижу. шкода могла бы входить в поворот и поправее....что за манера резать полосу в повороте. а уехала хонда зря
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6k
satra 2 часа назад
Поехал права отдавать на год.
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