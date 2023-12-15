Учудил на парковке и скрылся

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8 декабря в Красноярске на улице Лесопарковой водитель Хонды врезался в Шкоду, после чего,со слов очевидцев, обматерил женщину-водителя, попытался её сбить и уехал, задев припаркованную Мазду.
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Но сталкивался с такой категорией людей. Дескать, да что там за повреждения! А я тороплюсь, так что давай разъедемся каждый при своем.