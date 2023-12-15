Жёсткий наезд на пешеходов в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге 35-летний водитель на кроссовере Джили сбил двух женщин 80 и 64 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Как пишут местные СМИ, одна пострадавшая тяжелая, вторая получила травмы средней тяжести.
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