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Жёсткий наезд на пешеходов в Санкт-Петербурге

Жёсткий наезд на пешеходов в Санкт-Петербурге

Автор:
15 декабря 2023 11:11
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Санкт-Петербурге 35-летний водитель на кроссовере Джили сбил двух женщин 80 и 64 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Как пишут местные СМИ, одна пострадавшая тяжелая, вторая получила травмы средней тяжести.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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2  комментария
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6k
ДеониS 55 минут назад
Наезд (с) ?! да он их размазал
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ProstoBoBka Полчаса назад
Он их спецом выцеливал?! Жесть просто... видать в телефоне был, нормальный водитель такой фигни не сделает.
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