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Оба "успели". ДТП в Учалах

Оба "успели". ДТП в Учалах

Автор:
13 декабря 2023 09:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Вчера в Учалах на хорошо знакомом нам перекрёстке улиц Ленина и Первостроителей случилось очередное ДТП. К счастью, никто не пострадал. Видео аварии с двух ракурсов.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
на хорошо знакомом нам перекрёстке...
Я понятия не имею, то такое Учалы, не то что откуда то всем известный перекресток.
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71
KARAMBA1984 13 минут назад
На таких повозках не надо ни куда успевать. Они не про это.....
Максимум просто передвигаться )
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31k
Григорий 42 минуты назад
Виновата красная Лада без вопросов.
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1k
Леший Час назад
ну прямо-то на жёлтый проезжал....для зимы неудачный манёвр
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