Оба "успели". ДТП в Учалах

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Вчера в Учалах на хорошо знакомом нам перекрёстке улиц Ленина и Первостроителей случилось очередное ДТП. К счастью, никто не пострадал. Видео аварии с двух ракурсов.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Я понятия не имею, то такое Учалы, не то что откуда то всем известный перекресток.
Максимум просто передвигаться )