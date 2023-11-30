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Встретились два одиночества

Встретились два одиночества

Автор:
30 ноября 2023 11:07
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Вечером 29 ноября в Учалах на перекрёстке Ленина и Первостроителей автомобиль Ниссан Жук при повороте налево столкнулся с автомобилем ВАЗ 2115, выехавшим на перекрёсток на жёлтый сигнал светофора. О пострадавших не сообщается. Видео ДТП с двух ракурсов.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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Провокатор 36 минут назад
Проскакун обыкновенный.
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Леший 2 минуты назад
наказать обоих...один едет налево и не смотрит, второй летит на жёлтый по снегу
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Игорь 36 минут назад
судя по тонировке 15-ки - об аварии он узнал после удара
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