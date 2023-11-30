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Вечером 29 ноября в Учалах на перекрёстке Ленина и Первостроителей автомобиль Ниссан Жук при повороте налево столкнулся с автомобилем ВАЗ 2115, выехавшим на перекрёсток на жёлтый сигнал светофора. О пострадавших не сообщается. Видео ДТП с двух ракурсов.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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