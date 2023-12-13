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Сбил подростка и ребёнка на придворовой территории

Сбил подростка и ребёнка на придворовой территории

Автор:
13 декабря 2023 08:39
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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8 декабря в Коломне на улице Девичье Поле водитель легкового автомобиля двигался на придворовой территории, где совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов - 15-летнего юношу и 4-летнего малыша. Пострадавшие с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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4  комментария
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7k
Roman Час назад
Экстремист гнойный.
Впрочем, как и все летающие во дворах.
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28k
Сталкер Полчаса назад
Все красавцы...
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Дальнобой

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