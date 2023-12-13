Сбил подростка и ребёнка на придворовой территории

8 декабря в Коломне на улице Девичье Поле водитель легкового автомобиля двигался на придворовой территории, где совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов - 15-летнего юношу и 4-летнего малыша. Пострадавшие с телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение.

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