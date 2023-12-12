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Штраф за нарушение временных ограничений скорости

Штраф за нарушение временных ограничений скорости

Автор:
12 декабря 2023 13:29
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   Минтранс   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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Минтранс подготовил поправки в проект постановления правительства, которое устанавливает требования к дорожным камерам. Согласно этим поправкам, водителей хотят начать штрафовать на участках с установленными «динамическими информационными табло» или «знаками переменной информации». Значения на таких табло меняются, например, в случае ухудшения погоды, при тумане и т.д. Дорожные службы могут в таких случаях оперативно вводить ограничение скорости на определенных участках дорог.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   Минтранс   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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5  комментариев
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2k
Илья 2 часа назад
Это любой жулик в любом месте сможет вешать свой знак временного ограничения и тут же ставить камеру . Или повесят знак ремонт дороги 60 и весит он два года. Ремонта не происходит или уже выполнен но знак висит еще год.
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45k
Игорь 9 минут назад
Прямо активизация кака-то: одни поправки готовят, другие выступают против... Возня мышиная предвыборная. После выборов всё встанет на свои места. Как хозяин скажет, так и будет.
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8k
Лещ 20 минут назад
А эта цифра на табло вообще является дорожным знаком?? Как бы есть ГОСТ, там размеры знака, способы установки итд, а это просто информация на дисплее
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