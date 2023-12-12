Штраф за нарушение временных ограничений скорости

Чтобы водителя могли оштрафовать, на фотографии с нарушением помимо автомобиля и госномера должны быть видны табло или знак с выставленным ограничением.



Остается неясным вопрос, что будет, если ограничение скорости на табло сменится внезапно, и водители не успеют затормозить и снизить скорость. Оштрафуют ли их в таком случае?



В МВД России выступили против введения штрафов на участках с установленными «динамическими информационными табло» или «знаками переменной информации». Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.



Ранее мы писали о том, что в России хотят вернуть штрафы за превышение средней скорости. Соответствующие поправки к ПДД доработал Минтранс. В свою очередь, в МВД выступили против введения штрафов за среднюю скорость.