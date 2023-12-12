Штраф за нарушение временных ограничений скорости

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Минтранс подготовил поправки в проект постановления правительства, которое устанавливает требования к дорожным камерам. Согласно этим поправкам, водителей хотят начать штрафовать на участках с установленными «динамическими информационными табло» или «знаками переменной информации». Значения на таких табло меняются, например, в случае ухудшения погоды, при тумане и т.д. Дорожные службы могут в таких случаях оперативно вводить ограничение скорости на определенных участках дорог.
Чтобы водителя могли оштрафовать, на фотографии с нарушением помимо автомобиля и госномера должны быть видны табло или знак с выставленным ограничением.
Остается неясным вопрос, что будет, если ограничение скорости на табло сменится внезапно, и водители не успеют затормозить и снизить скорость. Оштрафуют ли их в таком случае?
В МВД России выступили против введения штрафов на участках с установленными «динамическими информационными табло» или «знаками переменной информации». Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
Ранее мы писали о том, что в России хотят вернуть штрафы за превышение средней скорости. Соответствующие поправки к ПДД доработал Минтранс. В свою очередь, в МВД выступили против введения штрафов за среднюю скорость.
Остается неясным вопрос, что будет, если ограничение скорости на табло сменится внезапно, и водители не успеют затормозить и снизить скорость. Оштрафуют ли их в таком случае?
В МВД России выступили против введения штрафов на участках с установленными «динамическими информационными табло» или «знаками переменной информации». Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
Ранее мы писали о том, что в России хотят вернуть штрафы за превышение средней скорости. Соответствующие поправки к ПДД доработал Минтранс. В свою очередь, в МВД выступили против введения штрафов за среднюю скорость.
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Метки: Автовсячина ГИБДД Минтранс ПДД авто автомир автомобили закон машина штраф
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